Cabineleden op A330-vlucht vanaf Schiphol onwel

Een Airbus A330 van Delta Air Lines die vertrokken was vanaf Schiphol maakte een ongeplande landing in het Ierse Dublin.

Het toestel, registratie N819NW, arriveerde zaterdagochtend met vluchtnummer DL135 vanuit Atlanta (Verenigde Staten) in Amsterdam. Na iets meer dan twee uur aan de grond te hebben gestaan maakte het zich op voor vlucht DL135 naar Detroit, een andere stad in de VS. De machine taxiede naar de Aalsmeerbaan (18L/36R) en steeg op in zuidelijke richting. Daarna werd een scherpe bocht richting het noordwesten gemaakt.

Met de noodtoestand maakte de A330 een ongeplande stop in Dublin © Flightradar24.com

Deel van cabinepersoneel onwel

Via Bloemendaal verliet de A330 het Nederlandse luchtruim en klom het vliegtuig naar een hoogte van 35.000 voet (omgerekend ongeveer 10.500 meter). Ter hoogte van Newcastle vloog de machine het Engelse luchtruim binnen. Echter, toen het vliegtuig zich opmaakte voor de Atlantische oversteek, zou de bemanning melding hebben gemaakt van een vreemde geur aan boord. Passagiers lieten aan AV Herald weten dat sommige cabineleden als gevolg daarvan onwel werden. Boven zee werd een lus richting land gemaakt. In de luchthaven van Dublin zagen de vliegers een alternatief om een ongeplande landing te maken. Onderweg daar naartoe werd de noodtoestand afgegeven, blijkt uit gegevens van Flightradar24.

Veilige landing in Dublin

De A330 lijnde op voor landingsbaan 28L waar het iets meer dan een uur na take-off veilig zou landde. Daarna taxiede het toestel naar de gate. De piloten zouden hebben gezegd dat de remmen warm waren geworden. De vlucht werd niet hervat. Het is onduidelijk wat Delta voor de gedupeerde reizigers regelde. De A330 stond iets meer dan een dag aan de grond. Zondag aan het einde van de middag vertrok de machine met vluchtnummer DL9935 alsnog naar Detroit.