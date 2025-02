Iberia A320-gezagvoerder gebeten in cockpit

Een Iberia-gezagvoerder die een A320-vlucht vanuit Düsseldorf naar Madrid uitvoerde, werd in de cockpit gebeten door een vogelspin.

Het toestel, registratie EC-IEF, maakte zich vorige week vrijdagmiddag op voor terugvlucht IB754. Aanvankelijk had het 15:55 uur moeten vertrekken, maar pas 50 minuten later zat het in de lucht. Tijdens de vlucht werd de gezagvoerder plotseling gebeten door een vogelspin. Hoe de Theraphosidae de cockpit heeft kunnen betreden, is onbekend. Wel vermoedden experts in de Spaanse krant La Vanguardia dat de spin de A320 binnenkwam via bagage van een passagier op een vlucht vanuit het Marokkaanse Casablanca in de richting van Madrid. Deze werd 18 februari, drie dagen voor aanvang van vlucht IB754, uitgevoerd.

Eerste hulp

De beet zorgde echter voor een allergische reactie bij de piloot. Met de EHBO-kit schoot het cabinepersoneel de captain te hulp. Daarin zat het medicijn Urbason. De piloot nam een dosis corticosteroïde, een steroïdhormoon die een krachtige werking heeft tegen ontstekingsprocessen en bijkomende verschijnselen. Hiermee werd een verdere allergische reactie voorkomen.

Geen ongeplande landing

In medische noodgevallen wordt in veel gevallen een ongeplande landing gemaakt op een dichtstbijzijnde geschikte luchthaven. Echter, in het geval van de beet van de vogelspin werd besloten gewoon door te vliegen richting Madrid. Daar landde de A320 uiteindelijk twee uur en twintig minuten na take-off. Na aankomst werd grondpersoneel het vliegtuig ingestuurd om opzoek te gaan naar de vogelspin en de cabine te ontsmetten. De volgende vlucht die die avond zou plaatsvinden vanuit Madrid naar Vigo, liep drie uur vertraging op. Iberia laat weten dat het goed gaat met de gezagvoerder.