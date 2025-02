Passagiers verlaten glijdend 717 | Video

Passagiers van een Boeing 717 van Delta Air Lines moesten het vliegtuig na een omkeer via noodglijbanen (aan de achterkant van het vliegtuig) verlaten.

Het toestel, registratie N942AT, vertrok afgelopen maandagochtend 8:50 uur lokale tijd met vluchtnummer DL876 vanuit Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (Verenigde Staten) in de richting van Columbia, een stad in de staat South Carolina. De 717 klom naar een hoogte van 4.100 voet (omgerekend iets meer dan 1.000 meter) toen de problemen zich voordeden.

On February 24, 2025, a Delta Airlines Boeing 717, which departed Atlanta for Columbia, South Carolina, at around 8:30 a.m., returned back after smoke filled the cabin mid-flight.



The plane safely made an emergency landing at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, and… pic.twitter.com/uB2XmMe96u — FL360aero (@fl360aero) February 24, 2025

Rook in cabine

Een woordvoerder van Delta vertelt aan AirLive.net dat damp de cabine binnendrong. De Federal Aviation Administration (FAA) vult aan dat de piloten rook in de cockpit opmerkten. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. De machine brak de klim af en maakte zich op voor de onmiddellijke terugkeer naar het beginpunt. Na een zuidelijk rondje Atlanta landde de 717 veilig op een baan die parallel lag van de baan waarvan de machine opgestegen was.

Passagiers op allerlei manieren geëvacueerd

Het vliegtuig kwam op de landingsbaan tot stilstand. Op video’s die op de sociale media verschenen is te zien dat de passagiers uit de machine geëvacueerd werden. Een deel van hen stond op de vleugel. Vermoedelijk verlieten zij het vliegtuig via de nooddeur aldaar. Een ander deel verliet de machine via de noodglijbaan, die uit het achterste gedeelte van het toestel geklapt werd. Alle reizigers bleven ongedeerd. De desbetreffende 717 bleef de rest van de dag aan de grond staan op Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport. Wanneer een evacuatieglijbaan bedoeld (of onbedoeld) uitgeklapt wordt, is het veel werk om het vliegtuig weer gebruiksklaar te maken.