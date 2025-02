Polen en NAVO reageren met gevechtsvliegtuigen

De luchtmacht van Polen heeft in samenwerking met de NAVO meerdere gevechtsvliegtuigen de lucht in gestuurd naar aanleiding van Russische raketaanvallen in Oekraïne.

De straaljagers worden op pad gestuurd om de veiligheid van het Poolse luchtruim te garanderen en de grens met Oekraïne te bewaken. Tevens activeerde het land het luchtafweersysteem. ‘Het operationele commando van de strijdkrachten houdt de huidige situatie in de gaten en de troepen en middelen blijven volledig gereed als een onmiddellijke reactie moet plaatsvinden’, aldus het Operationeel Commando van de Poolse strijdkrachten op X.

❗️Uwaga, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonujacego uderzenia na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi…

Aanvallen in Oekraïne

Deze stappen ondernam Polen wegens Russische raketaanvallen die vroeg in de ochtend uitgevoerd werden op het westen van Oekraïne. Dit deel grenst aan Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Niet alleen het westen van het land kreeg het te verduren, ook Kiev was het doelwit. Verschillende huizen zijn beschadigd. Bovendien raakte een 44-jarige vrouw volgens Mykola Kalashnyk, gouverneur van de regio Kiev, gewond aan haar been. Rond 5:50 uur lokale tijd ging in heel Oekraïne het luchtalarm af. Na veertig minuten werd dit op veel plekken in het land ingetrokken, al moesten de regio’s Soemy, Poltava en Dnipro het nog ontgelden. De aanvallen volgen nadat gisteren in Oekraïne stilgestaan werd bij de start van de oorlog drie jaar geleden.

Luchtruimschendingen

Het is niet de eerste keer dat Polen actie onderneemt naar aanleiding van aanvallen in Oekraïne. Dat komt doordat het land volgens de NOS meerdere keren melding heeft gemaakt van schendingen van het luchtruim. In maart beweerden de Poolse strijdkrachten dat een Russische kruisraket kort het luchtruim van Polen binnendrong. Daarnaast zei Joe Biden, toentertijd president van de Verenigde Staten, dat een raket die in 2022 neerkwam in het Poolse dorp Przewodów afkomstig was van Oekraïne. Het land wilde een inkomende Russische raket onderscheppen.