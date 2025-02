Elbers’ IndiGo kijkt internationaal met widebodies

De Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo heeft aangekondigd binnenkort nieuwe toestellen aan haar vloot toe te voegen. De maatschappij van Pieter Elbers zet in op internationale routes.

IndiGo blijft inzetten op groei, mede door de toenemende vraag naar binnenlandse en internationale vliegreizen. De maatschappij, met aan het roer CEO Pieter Elbers, heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de uitbreiding en modernisering van haar vloot. Nu worden de pijlen op internationale routes gericht. Hiervoor zijn nieuwe toestellen nodig.De Indiase luchtvaartmarkt is de afgelopen jaren sterk gegroeid en wordt gezien als een van de snelst groeiende ter wereld. Met een stijgende middenklasse en toenemende behoefte aan betaalbare vliegreizen, spelen maatschappijen als IndiGo een sleutelrol in de mobiliteit binnen het land en daarbuiten. Waar IndiGo van oudsher alleen binnenlandse vluchten uitvoerde komt hier de afgelopen jaren verandering in. Volgens Elbers is dit voor de maatschappij buitengewoon interessant. Ook Schiphol, de oude thuisbasis van Elbers, behoort tot de mogelijke bestemmingen.

Om deze vluchten buiten het eigen subcontinent uit te voeren worden, in afwachting van de bestelde eigen widebodies, toestellen geleased van Norse Atlantic. IndiGo gaat zo vanaf 1 maart vliegen met een Boeing 787-9 van Norse op dampleasebasis. Dat betekent dat Norse Atlantic het vliegtuig en de cockpitcrew levert. Het cabinepersoneel wordt echter door IndiGo verzorgd. Uiteindelijk worden naar verwachting vier Dreamliners van de Scandinavische maatschappij geleased.

Zodra deze vliegtuigen zijn geleverd, zal de vloot van IndiGo zes widebody-vliegtuigen omvatten, bestaande uit vier Boeing 787’s en twee Boeing 777’s. Dit maakt deel uit van de totale vloot van de luchtvaartmaatschappij, die 355 vliegtuigen telt. Naast de leaseovereenkomsten heeft IndiGo een definitieve bestelling geplaatst voor dertig Airbus A350-900 vliegtuigen, met een optie voor nog eens 70. De leveringen van deze vliegtuigen worden verwacht te beginnen in 2027.