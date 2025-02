Nieuwe Embraer wéér uitgesteld

Waar de E195-E2 van Embraer een commercieel succes is komt de kleinere 175-E2 maar niet van de grond. De lancering wordt wéér uitgesteld.

De Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer heeft gisteren bekendgemaakt dat de raad van bestuur heeft ingestemd met een aanvullende pauze van vier jaar in het ontwikkelingsprogramma van de E175-E2.

Volgens Embraer hangt deze beslissing samen met lopende discussies in de Verenigde Staten over de maximale startgewichtbeperking voor vliegtuigen met maximaal 76 zitplaatsen, evenals de wereldwijde marktomstandigheden en de aanhoudende vraag naar de huidige E175 in Noord-Amerika. Door deze Amerikaanse regels die het startgewicht beperken werd de lancering eerder al opgeschoven. Antonio García, Embraer’s Chief Financial Officer, meldde in 2021: ‘Gezien de huidige marktomstandigheden voor de commerciële luchtvaart, heeft Embraer de start van de activiteiten van de E175-E2 met een jaar verschoven naar 2024’.

‘We hebben de lancering van de E175-E2 verschoven van 2023 naar 2024 omdat we in de komende maanden geen wijziging van de scope clause in de VS verwachten’. Een scope clause maakt deel uit van een contract tussen een grote luchtvaartmaatschappij en de vakbond van haar piloten waarbij het aantal en de grootte van de vliegtuigen die door de regionale dochtermaatschappij van de luchtvaartmaatschappij mogen worden gevlogen, worden beperkt. Nog altijd lijkt hier dus geen verandering in te zijn gekomen.

E2

De E175-E2 (ERJ 190-500) is het kleinste toestel binnen de E-Jet Second Generation-familie. De E175-E2 wordt zestig cm langer dan de eerdere E175, waardoor er een extra rij stoelen kan worden toegevoegd en de capaciteit kan oplopen tot negentig passagiers. Het prototype van de E175-E2 maakte zijn eerste vlucht op 12 december 2019 vanuit São José dos Campos en bleef toen twee uur en 18 minuten in de lucht.