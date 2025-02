Nieuwe sancties treffen luchtvaart Rusland

Drie jaar na de start van de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne heeft Europa nieuwe sancties aangekondigd. Ook luchtvaartmaatschappijen worden aangepakt.

De nieuwste sancties van de Europese Unie tegen Moskou omvatten een verbod op luchtvaartmaatschappijen uit derde landen om naar de 27 Europese lidstaten te vliegen als ze binnenlandse vluchten in Rusland uitvoeren. Dat meldt de Europese Commissie deze week.

‘Het pakket breidt het vliegverbod uit, zodat luchtvaartmaatschappijen uit derde landen die binnenlandse vluchten in Rusland uitvoeren of luchtvaartproducten leveren aan Russische luchtvaartmaatschappijen of voor binnenlandse vluchten in Rusland, kunnen worden vermeld op de sanctielijst’, aldus de Europese Commissie. ‘Indien vermeld, mogen deze luchtvaartmaatschappijen niet naar de EU vliegen’.

De specifieke sanctie tegen niet-Russische maatschappijen komt niet uit de lucht vallen. Moskou onderzoekt namelijk de mogelijkheid om luchtvaartmaatschappijen uit andere landen binnenlandse vluchten tussen Russische luchthavens te laten uitvoeren. Dit zou voor de Russen een manier zijn om het tekort aan vliegtuigen als gevolg van eerdere westerse sancties op te vangen. In oktober vorig jaar verklaarde de Russische minister van Transport, Roman Starovoit, al dat Moskou gesprekken voerde met enkele Centraal-Aziatische landen, waaronder Kazachstan, over de mogelijkheid voor hun luchtvaartmaatschappijen om binnenlandse vluchten in Rusland uit te voeren.

Russische luchtvaartmaatschappijen, die voornamelijk gebruikmaken van westerse vliegtuigen die vóór de oorlog in Oekraïne werden geleverd, hebben moeite om aan de groeiende vraag naar luchtvervoer te voldoen, aangezien sancties de toegang tot onderdelen belemmeren en de plannen om binnenlandse vliegtuigen te leveren voortdurend worden uitgesteld.

Verdere sancties

Niet alleen luchtvaartmaatschappijen zijn het doelwit van de nieuwe sancties. Het zestiende sanctiepakket van de EU tegen Rusland omvat tevens een verbod op de invoer van aluminium en de verkoop van gameconsoles. Daarnaast worden een cryptocurrency-exchange en tientallen schepen van de zogenoemde schaduwvloot, die worden gebruikt om sancties te omzeilen, op de lijst gezet.

Het Russische ministerie van Transport weigert vooralsnog commentaar te geven op de nieuwe EU-maatregelen.