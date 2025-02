Russen promoten stealth-jager in Iran

Satellietbeelden hebben het eerste bekende bezoek van de Russische Sukhoi Su-57 stealthvliegtuig aan Iran onthuld. Kopen de Iraniërs het hypermoderne toestel?

Een recente satellietfoto heeft het eerste bevestigde bezoek van het Russische Sukhoi Su-57 stealthvliegtuig aan Iran onthuld. De afbeelding toont de Su-57 op de luchtmachtbasis Bandar Abbas in Iran, een belangrijke locatie voor zowel Iraanse als Russische militaire operaties. Een dergelijk bezoek is een belangrijke mijlpaal in de militaire samenwerking tussen Rusland en Iran.

Het tijdstip van deze ontdekking is bijzonder relevant, aangezien het samenvalt met de presentatie van de Su-57 op Aero India 2025, waar het naast andere geavanceerde militaire vliegtuigen, zoals de F-35 van de Amerikaanse luchtmacht, werd tentoongesteld. De Su-57 wordt momenteel geïntegreerd in de Russische Lucht- en Ruimtevaartmacht (VKS), en zijn aanwezigheid op internationale luchtvaartshows en evenementen is een cruciaal onderdeel van Rusland’s inspanningen om het vliegtuig wereldwijd te promoten. Het bezoek doet zodoende vermoeden dat Iran een potentiële koper is.

A Russian Su-57 5th Gen Multirole Stealth Fighter, which attended India’s Airshow, landed at Iran’s tactical airbase in Bandar Abbas this week for refueling but has yet to depart. Reports suggest that its extended stay is part of an effort to assist Iran in testing its air… pic.twitter.com/plFaonF5xA— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) February 26, 2025

Het vliegtuig dat op de satellietafbeelding is vastgelegd door MAXAR’s satellietdiensten, is de Su-57 prototype T-50-4 ‘054 Blue’. Dit specifieke toestel is op een promotietour en was ook aanwezig op de Zhuhai Air Show in China afgelopen november. Op de satellietbeelden zijn naast de Su-57 ook andere vliegtuigen te zien, zoals twee P-3 Orion patrouillevliegtuigen. Deze toestellen, waar de Nederlandse Marine Luchtvaart Dienst in het verleden ook mee vloog, werden oorspronkelijk door de VS aan Iran verkocht tijdens de heerschappij van de Sjah.

Samenwerking

Het bezoek van Rusland’s modernste toestel markeert een belangrijke gebeurtenis voor de Russisch-Iraanse betrekkingen, vooral in de context van hun groeiende militaire samenwerking. De komst van het stealthvliegtuig zou een dieper niveau van militaire samenwerking tussen de twee landen kunnen signaleren, vooral nu Iran zijn verouderde vloot van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen probeert te moderniseren, waarvan veel toestellen uit het pre-revolutionaire tijdperk van de Sjah stammen. Eerder dit jaar werd al bevestigd dat Iran Russische Sukhoi-35 gevechtsvliegtuigen heeft aangeschaft.