Vlucht Qatar Airways neemt lugubere wending

Een lange vlucht is niet altijd een prettige ervaring. Wel zijn er uitzonderlijke gevallen. De vlucht moeten uitzitten met een lijk in de stoel naast je, bijvoorbeeld. Dat gebeurde aan boord bij Qatar Airways.

Een mooie trip naar Venetië veranderde in een nachtmerrie voor een Australisch echtpaar na een tragisch incident aan boord van een Qatar Airways-vlucht. Mitchell Ring en Jennifer Colin, die onderweg waren van Melbourne naar Doha voor een tussenstop op hun reis naar Venetië, werden geconfronteerd met een schokkende situatie toen een vrouw naast hen plotseling overleed.

Volgens Ring reageerde het cabinepersoneel snel toen de vrouw in het gangpad in elkaar zakte. Helaas mocht medische hulp niet meer baten. Het lichaam van de overleden passagier kon niet naar business class worden verplaatst, omdat daar geen vrije zitplaatsen beschikbaar waren. Als gevolg hiervan werd het lichaam op de stoel naast Ring geplaatst.

Zijn vriendin Jennifer werd gevraagd om ergens anders plaats te nemen, hoewel er voldoende andere zitplaatsen beschikbaar waren. Echter, Ring werd geen alternatieve zitplaats aangeboden, wat bij het echtpaar leidde tot frustratie. Ze gaven aan dat ze meer ondersteuning hadden verwacht van de luchtvaartmaatschappijen, vooral in een dergelijke traumatische situatie.

Nazorg

Het echtpaar, dat de vlucht met Qatar Airways had geboekt via Qantas, uitte hun onvrede over de gebrekkige ondersteuning in de nasleep van het incident. Ze benadrukten dat er duidelijke protocollen zouden moeten zijn voor luchtvaartmaatschappijen om passagiers in zulke situaties te ondersteunen en gerust te stellen. ‘We begrijpen volkomen dat we de luchtvaartmaatschappij niet verantwoordelijk kunnen houden voor de dood van de arme vrouw, maar er moet een protocol zijn om voor de passagiers aan boord te zorgen’, aldus Collin.

Qatar Airways heeft nog niet gereageerd op de klachten van het echtpaar. Het incident werpt echter vragen op over de voorbereiding en het beleid van luchtvaartmaatschappijen voor het omgaan met medische noodgevallen aan boord, evenals de emotionele impact die dit soort tragische gebeurtenissen kan hebben op andere passagiers.