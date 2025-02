Belgische vliegbasis gaat op de schop

Vliegbasis Kleine-Brogel, dat op nog geen tien kilometer van de Nederlandse grens ligt, wordt dit jaar gerenoveerd.

De hoofdstartbaan van de vliegbasis wordt volledig vernieuwd. Theo Francken, Belgische minister van Defensie, tekende deze week de vergunning voor de werkzaamheden. Het werk gaat in juni van start en duurt naar verwachting ongeveer een half jaar. Welke gevolgen de renovatie heeft voor de vluchten die momenteel dagelijks plaatsvinden is niet duidelijk. Mogelijk wordt gedurende de renovatieperiode de secundaire, parallelle baan in gebruik genomen.

De infrastructuur van de vliegbasis wordt momenteel op meerdere plekken vernieuwd. België staat namelijk op het punt om de F-35 te introduceren als opvolger van de F-16. De eerste acht machines zijn al geleverd aan het trainingssquadron op Luke Air Force Base in Arizona. Later dit jaar worden de eerste jachtvliegtuigen op vliegbasis Florennes verwacht, gevolgd door Kleine-Brogel in 2027. Beide vliegbases worden voorzien van nieuwe, moderne faciliteiten en infrastructuur om de F-35’s te kunnen huisvesten.

NAVO-norm

Francken kondigde onlangs aan fors te willen investeren in de Belgische defensie. Afgelopen jaar besteedde het land slechts 1,3% van het BBP aan haar defensie. Met nieuwe plannen hoopt Francken de NAVO-norm van twee procent in 2029 te kunnen bereiken. Uiteindelijk moet de norm zelfs worden overschreden met een half procent. Voor de Belgische luchtmacht houdt dit in dat er waarschijnlijk meer F-35’s worden besteld. Momenteel heeft het land in totaal 34 toestellen in bestelling staan. Volgens de plannen moet er een aanvullende order worden geplaatst voor maximaal twaalf machines. Ook moet een nieuw transportvliegtuig worden geïntroduceerd, dat kleiner is dan de Airbus A400M.