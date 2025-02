Bijna-botsing met Southwest 737

Dinsdag vond op de tweede luchthaven van Chicago een bijna-botsing plaats tussen een zakenvliegtuig en een Boeing 737. Het voorval werd op beeld vastgelegd.

De 737-800 van Southwest Airlines, registratie N8517F, stond op het punt op baan 31C (midden) van Chicago Midway Airport te landen toen een Bombardier Challenger 350 diezelfde baan overstak. Op beelden van het voorval is te zien dat het onderstel van de Boeing de baan net niet raakte. De crew maakte een doorstart en landde een kwartier later veilig op het vliegveld. De piloten van de zakenjet werden naar een positie geleid om het incident af te handelen. Na ongeveer tien minuten vertrok de Challenger van Flexjet naar de luchthaven van Knoxville.

Voor het incident kreeg het Flexjet-toestel de instructie om baan 31 links over te steken en voor baan 31 midden te wachten. De eerste zogenaamde read-back, waarbij de piloot ter controle de instructie van de luchtverkeersleiding moet herhalen, klopte niet. Een tweede poging ging wel goed. Na de doorstart van de 737 vroeg de Southwest-crew aan de verkeersleiding hoe het incident kon gebeuren. Een antwoord kregen zij nog niet, omdat de piloten moesten overschakelen naar een andere radiofrequentie. Zowel Flexjet als de FAA zijn een onderzoek gestart naar het incident.

Reeks

De bijna-botsing in Chicago is het zoveelste voorval in een reeks soortgelijke incidenten in de Verenigde Staten. In 2023 gebeurde het meermaals dat twee vliegtuigen onbedoeld op dezelfde baan terechtkwamen. In januari van dat jaar vonden twee bijna-botsingen plaats op de luchthavens van Honolulu en New York JFK. Een maand later landde een Boeing 767F van FedEx bijna op een Boeing 737 van Southwest en kruiste een Learjet een landende Embraer 190. Alle voorvallen liepen met een sisser af, tot afgelopen januari. Een American Airlines-CRJ 700 en een Black Hawk-helikopter botsten toen tegen elkaar in Washington D.C. In totaal kwamen 67 personen om het leven bij de crash.