Deze airlines verbieden nu gebruik van powerbanks

China Airlines kondigde woensdag een nieuwe maatregel aan voor het gebruik van powerbanks. Meerdere airlines volgden de luchtvaartmaatschappij.

Vanaf 1 maart is het gebruik van powerbanks of andere batterijen aan boord van een China Airlines-vlucht niet meer toegestaan. EVA Air volgde de maatschappij korte tijd later met een soortgelijk bericht op haar sociale media. De airlines adviseren passagiers om hun apparaten volledig op te laden voordat ze aan boord gaan, of om de aansluitingen in de stoelen aan boord te gebruiken om elektronische apparaten op te laden. De airlines willen met het besluit de veiligheid in de cabine tijdens vluchten verbeteren. Aanleiding voor de maatregel zijn mogelijk eerdere incidenten waarbij de apparaten aan boord in brand vliegen. Ook alle kleinere Taiwanese maatschappijen kondigden de maatregel aan.

EVA Air benadrukte dat powerbanks en lithiumbatterijen uitsluitend mee mogen in de handbagage en niet mogen worden ingecheckt in de ruimbagage. Passagiers moeten de voorwerpen bij voorkeur bij zich dragen en op de juiste manier verpakken om schade te voorkomen. Aan boord van vluchten met Nederlandse maatschappijen is het gebruik van een powerbank toegestaan. Wel is het zo, zoals EVA Air benadrukte, dat de apparatuur moet worden vervoerd in de handbagage.

Air Busan

Eind januari ging in Zuid-Korea een Airbus A321 van Air Busan in vlammen op. Het toestel stond op het punt te vertrekken naar Hongkong vanaf Gimhae International Airport toen rond 22.30 uur lokale tijd brand ontstond bij de staart van het vliegtuig. Alle 176 inzittenden, waaronder 169 passagiers, zes cabinepersoneelsleden en een vliegtuigtechnicus, konden de Airbus via noodglijbanen verlaten. Het vliegtuig raakte onherstelbaar beschadigd. Later werd vastgesteld dat een powerbank de brand had veroorzaakt. Als gevolg kondigde Zuid-Korea een verbod aan voor het vervoeren van powerbanks in de bagagebakken in de cabine.