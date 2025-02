Tientallen doden bij Antonov-crash

In de stad Omdurman, Soedan, crashte dinsdagavond een militaire Antonov 26. Het ongeluk eiste tientallen levens.

De Soedanese overheid meldde dat de Antonov was opgestegen vanaf de vliegbasis Wadi Seidna in het noorden van Omdurman, wat in de buurt ligt van Khartoem, de hoofdstad van het land. Na de start stortte het toestel neer in een woonwijk. In totaal kwamen 46 mensen, waarvan zeventien militairen en 29 burgers, om het leven. Onder de slachtoffers zouden ook hooggeplaatste officieren zijn. Op de grond raakte tien andere gewond. Naar verluidt had de brandweer de brand wat na de crash was ontstaan snel onder controle.

Het Soedanese leger, waartoe de Antonov behoorde, deelde geen details over de mogelijke oorzaak van de crash. Wel gaven zij aan dat het hoogstwaarschijnlijk om een technisch probleem ging. Even werd gedacht aan een mogelijke aanslag van de Rapid Support Forces (RSF), de paramilitaire groep waarmee het land in oorlog is. Later werd dit uitgesloten omdat de organisatie niet in dat gebied actief is.

Oorlog

In april 2023 braken in heel het land gevechten uit tussen het Soedanese leger en de RSF. In de voorgaande weken liepen de spanningen tussen beide partijen al op wegens de integratie van de RSF in het leger. Hoewel de Verenigde Naties en buitenlandse diplomaten probeerden de spanningen te beteugelen, liep het alsnog uit de hand. Als gevolg van de gevechten werden zes civiele vliegtuigen vernietigd, waaronder een Airbus A330 van Saudia Airlines en een Boeing 737-800 van het Oekraïense SkyUp, opererend voor Sun Air. Nederland regelde vervolgens meerdere evacuatievluchten.