Amper nog vluchten op Vliegbasis Leeuwarden 

Komend voorjaar vindt op Vliegbasis Leeuwarden een grote vliegoefening onder de noemer “Ramstein Flag” plaats. Daarna kan er amper nog gevlogen worden vanaf de vliegbasis.

Ramstein Flag duurt van 31 maart tot en met 11 april en betreft een enorme operatie waaraan vijftien NAVO-landen en twaalf -bases deelnemen. Alles bij elkaar, zijn ongeveer negentig vliegtuigen onderdeel van de oefening. Veertig daarvan beschouwen Leeuwarden als (tijdelijke) basis. Deze vliegoefening is dit jaar extra groot wegens de oorlog in Oekraïne en de toenemende dreiging vanuit Rusland.

Na de vliegoefening is de geluidsruimte van Leeuwarden zo goed als ‘op’, aldus de Leeuwarder Courant. Dit is deels te danken aan de nachtelijke operaties vanaf het Friesche vliegveld. Het grootste deel van de oefening vindt namelijk plaats tussen 16:30 en 23:30 uur en boven de Noordzee, aldus Vliegbasis Leeuwarden. Dit is ‘voor een zo realistisch mogelijk scenario’.

De nachtelijke oefeningen wegen extra zwaar. De overheid weegt militair vliegen vele malen zwaarder tijdens de nachtelijke uren dan overdag. Daardoor jaagt Vliegbasis Leeuwarden “het geluid” er veel sneller doorheen en blijft de luchthaven nadien amper met reservers achter.

Flink succes

De meest recente oefening op Vliegbasis Leeuwarden, toen nog onder de noemer “Frisian Flag”, was een groot succes. In oktober 2023 voerden tientallen vliegtuigen uit zeven landen grootschalige oefeningen uit. De luchtmacht nam zelf deel met F-35’s, F-16’s, Apache-gevechtshelikopters, de maritieme NH90-helikopter en het C-130-transportvliegtuig.

Ook de Amerikanen zijn weer van de partij. De NAVO-bondgenoot is doorgaans erg enthousiast over de oefeningen in Leeuwarden. De detachementscommandant van de Amerikaanse F-35’s in 2023 benadrukte dat dan ook. ‘Onder Amerikaanse vliegers is Frisian Flag een populaire oefening, de Nederlanders zijn uitstekende gastheren. Een internationale oefening als deze biedt altijd de mogelijkheid tot het verbeteren van de interoperability, de samenwerking op operationeel vlak.’