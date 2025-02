Europese airlines terug in Iran na jaar afwezigheid

Twee Europese luchtvaartmaatschappijen pakken de draad weer op en verbinden het Europese continent weer met Iran. De nieuwe verbinding tussen de Iraanse hoofdstad en Europa komt een halfjaar nadat Iran Air alle vluchten naar Europa schrapte wegens sancties.

Het gaat om Lufthansa en Austrian Airlines. De twee luchtvaartmaatschappijen waren als enige Westerse bedrijven nog actief in Iran voordat het té onveilig werd. Dit was het gevolg van droneaanvallen vanuit Iran met bestemming Israël. Waarna Israël enkele vergeldingsacties uitvoerde. Beide airlines stopten hun operaties daarom in april vorig jaar.



Nu verbinden de twee maatschappijen het Europese continent weer met het Perzische hartland. Vanaf 1 maart vertrekt het eerste Lufthansa-toestel, een A330-300, naar Teheran waarna ze vijf wekelijkse vluchten uitvoert. Een dag later vertrekt een Austrian A320 eveneens naar de Iraanse hoofdstad. De Oostenrijkse maatschappij voert de vlucht vier keer per week uit.

Sancties

Op het moment dat Lufthansa en Austrian in April 2024 wegvielen, was Iran Air de enige maatschappij die het Europese continent met Iran wist te verbinden. In oktober echter, kregen zeven Iraanse maatschappijen, waaronder Iran Air, te maken met stevige sanctiepakketten vanuit Europa. De oorzaak daarvan lag bij de voortdurende steun van het Iraanse regime aan de agressieoorlog van Poetin.

Alhoewel maatschappijen bij ingestelde sancties meestal niet per direct hoeven te vertrekken – airlines stellen contracten op met vliegvelden en mogen die doorgaans afmaken – was Iran Air niet langer bij machte om landingsbewijzen te verkrijgen en zette als gevolg al haar operaties naar Europa stop. Vanaf haar hub in Teheran vloog Iran Air op Frankfurt, Hamburg, Keulen/Bonn, Londen Heathrow, Milaan Malpensa, Parijs Charles de Gaulle, Rome Fiumicino en Wenen. Amsterdam maakte al langere tijd geen deel meer uit van het Iraanse netwerk.