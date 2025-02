KLM maakt plaats voor Airbus-vliegsimulatoren

KLM ‘sloeg’ donderdag symbolisch de eerste paal van haar nieuwe trainingscentrum op Schiphol-Oost. Volgend jaar wordt de bouw afgerond.

Het nieuwe gebouw genaamd ‘The Link’, wat verwijst naar de Link Trainer, de eerste vliegsimulator die ooit in gebruik werd genomen, verrijst het komende jaar naast het bestaande trainingscomplex van KLM. Als het klaar is biedt de faciliteit ruimte aan vijf extra vliegsimulatoren.

In The Link komen één Airbus A350 en vier A321neo-simulatoren te staan. De simulatoren zullen straks door zowel KLM als Transavia-vliegers worden gebruikt. Momenteel moeten zij op externe locaties trainen om met de A321neo en A350 te oefenen, zoals bij Finnair of vliegschool CAE. Met de uitbreiding is dat niet meer nodig en kunnen alle piloten op Schiphol worden getraind. Naar verwachting neemt KLM het nieuwe gebouw medio 2026 in gebruik.

Daan van Eek, VP Crew Training bij KLM geeft een speech over het nieuwe complex © Up in the Sky

Bas Brouns, CFO & Managing Director bij KLM, ‘slaat’ de eerste paal © Up in the Sky

Vliegsimulatoren in het huidige trainingscentrum © Up in the Sky

Noodzakelijk

Volgens KLM is het complex noodzakelijk om ‘aan de toenemende vraag naar trainingen te voldoen’ en ‘onze trainingscapaciteit in de toekomst zekerstellen’, aldus Eimerd Bult, EVP Flight Operations bij de maatschappij. Het bedrijf beschikt al over negen simulatoren die in het bestaande trainingsgebouw staan. Een van de twee Boeing 737-exemplaren wordt in de toekomst verruild voor een Airbus A350-simulator. Zodra The Link operationeel is kunnen ook externe partijen terecht bij KLM om vliegers te trainen en op te leiden.

Grondtrillingen

Het duurzame, Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) wordt gebouwd door SPIE. Hoewel normaalgesproken de eerste paal wordt geslagen, gaat dat bij The Link anders. Voor de fundering wordt gebruikgemaakt van andere palen, waarvan het plaatsen aanzienlijk minder grondtrillingen oplevert. KLM koos hiervoor om de hinder voor het bestaande trainingscentrum en het naastgelegen Operations Control Centre te beperken.