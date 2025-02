KLM-netwerk groeit, al gaat het moeizaam

Vanaf eind maart voert KLM de zomerdienstregeling weer in. In de bekendmaking staat een flink aantal oude en vertrouwde, enkele nieuwe en meerdere vaker bezochte bestemmingen.

Het nieuwe zomernetwerk kent 161 unieke bestemmingen. 95 daarvan zijn gelegen in Europa en de andere 66 vallen in de categorie “intercontinentaal”. De nieuwe dienstregeling, die van 30 maart tot 25 oktober loopt, brengt een vier procent groei in het aantal stoelen met zich mee. Bovendien verwelkomt KLM een meerdere nieuwe vliegtuigen.

Wat Europese vluchten betreft, heeft KLM komende zomer als nieuwe bestemmingen Ljubljana, Exeter en Biarritz. Verder verhoogt de Nederlandse airline de frequentie naar verschillende bestemmingen als Barcelona (één extra dagelijkse vlucht ), Belfast (twee keer per dag) en Porto (vier keer per dag). Ook Split en Krakau kennen aanzienlijke capaciteitsverhogingen, ruim 25 procent meer stoelen dan vorig jaar.

Intercontinentaal groeit het netwerk van KLM eveneens. Ook hier, wederom, drie nieuwe bestemmingen: San Diego (Californië, V.S.), Georgetown (Guyana) en Hyderabad (India). Bovendien verlengt de luchtvaartmaatschappij de tijdens het winterseizoen gestarte route naar Portland (Oregon, V.S.).

Capaciteitsverhoging

Eveneens onderdeel van de intercontinentale groei is de capaciteitsverhoging op enkele vluchten. De frequentie van de gecombineerde vlucht naar Kilimanjaro en Dar es Salaam stijgt van vijf naar zeven keer per week. Datzelfde geldt ook voor Las Vegas en Rio de Janeiro. Ook zijn Osaka en Edmonton komende zomer tot vijf keer per week met KLM bereikbaar. Volgens KLM groeit het Noord-Amerikaanse netwerk daarmee met ongeveer tien procent.

Het nieuwe zomerschema, dat KLM via een persbericht publiceerde, behoudt niet alle bestemmingen die KLM eerder bezocht. Zanzibar (Tanzania) moest het afleggen tegen Dar es Salaam en Kilimanjaro, beide bestemmingen in Tanzania. Ook vervallen de vluchten naar Milaan Malpensa. Daartegenover staat wel dat KLM al haar vluchten verplaatst naar Milaan Linate, dat gunstiger ligt ten opzichte van de stad.

Voor al die nieuwe bestemmingen en capaciteitsverhogingen moet wel voldoende materieel en personeel inzetbaar zijn. KLM verwelkomt komende zomer dan ook vijf nieuwe Airbus A321neo’s, een verdubbeling van het huidige aantal. Bovendien treden drie Boeing 787-10’s toe tot de blauwe vloot. Wel kent KLM nog steeds problemen met de inzetbaarheid van het personeel en reserveonderdelen. Daarom verwacht de airline maximaal negentig procent van de intercontinentale capaciteit te vliegen.