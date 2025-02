Washington ontkomt ternauwernood aan nieuwe crash

Een American Airlines A319 kreeg vlak voor de landing in Washington een ferme waarschuwing van de luchtverkeersleiding om een go-around te doen.

Dinsdag 25 februari steeg de Airbus A319, registratie N809AW, tegen 07:00 uur ’s ochtends op vanaf Boston Logan International Airport voor vlucht AA2246. De reis verliep zonder problemen en om 08:18 uur, lokale tijd, vloog de machine boven de Potomac rivier. Daar lijnde het vliegtuig zich op voor een landing op baan 19 van Washington Reagan International Airport.

Totaal onverwacht kreeg de cockpit een duidelijke waarschuwing een ‘go-around’ te performen. De American Airlines A319 was slechts luttele kilometers verwijderd van Washington en vloog op amper zeshonderd voet. Toch gaven de piloten gehoor aan die boodschap en ze voerden de go-around uit waarna ze een kleine tien minuten later alsnog succesvol wisten te landen.

De oorzaak van de plotselinge ingreep was een American Airlines A320 op diezelfde startbaan 19. Een luchtverkeersleider merkte net op tijd op dat het gat tussen de twee American-vliegtuigen té klein was. Niet ingrijpen zou zeer waarschijnlijk wederom leiden tot een crash in Washington. ©FlightRadar24

‘Er was niks geleidelijks aan’

Eén van de passagiers aan boord van vlucht AA2246, Itai Verdi, was op zakenreis naar Washington D.C.. Tegenover The Seattle Times vertelde hij voorafgaand al nerveus te zijn geweest naar Washington te vliegen als gevolg van de crash eind januari. Daarbij botste een American Airlines CRJ 700 op een Amerikaanse legerhelikopter en kwamen 67 mensen om het leven.

‘Natuurlijk, gezien het recente vliegtuigongeluk, vroeg ik me reeds af of ik moest uitkijken voor helikopter in Washington. Plotseling gebeurde dit [hij refereert aan de go-around van AA2246, red.]… Er was niks geleidelijks aan. Het voelde alsof de piloot een noodmanoeuvre maakte.’

Diezelfde dag vond er eveneens een opmerkelijk incident plaats tussen een 737-800 van Southwest Airlines en een zakenjet op de tweede luchthaven van Chicago. Dat liep tevens met een sisser af.