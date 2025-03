Air France-KLM toont spierballen in strijd om TAP

Air France-KLM staat vooraan in de strijd om de privatisering van TAP Air Portugal, dat benadrukt topman Ben Smith. De Portugese staat zet de airline te koop.

Air France-KLM meldt zich niet alleen met woorden. Afgelopen week bezocht de topman van het Frans-Nederlandse bedrijf de Portugese hoofdstad, samen met president Macron. Daar spraken de betrokkenen over een mogelijk aandelenbelang in TAP voor Air France-KLM. Hoe groot dat aandeel precies moet zijn, is nog niet bekend. Wel biedt de Portugese overheid een meerderheidsbelang van 51 procent aan.

‘Air France-KLM staat klaar om zich kandidaat te stellen als onderdeel van het privatiseringsproces van TAP’, aldus Smith. Volgens hem heeft TAP Air Portugal met Lissabon ‘een sterk knooppunt opgebouwd dat openstaat naar de wereld’. De Portugese airline heeft veruit de meeste verbindingen tussen de Europese Unie en Brazilië. Beide markten samen betreffen ruim 660 miljoen inwoners.

Duidelijke interesse

In 2023 maakte Smith al duidelijk interesse te hebben in de Portugese luchtvaartmaatschappij. Hij duidt de Portugese markt en de verbindingen van de airline ‘strategisch’. De Portugese regering maakte in 2023 bekend de airline te willen privatiseren, dit met het oog op de verdere ontwikkeling van de luchtvaart in het land.

‘De inhoud van het decreet omvat doelstellingen voor de groei van TAP, de groei van het nationale knooppunt, groei en werkgelegenheid binnen de luchtvaartsector, een beter gebruik van nationale luchthavens en prijsstelling’, aldus minister van Financiën Fernando Medina destijds tegenover verslaggevers.