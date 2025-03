Premium bij Air France: la vie en rose? | Flight Report

De afgelopen jaren is de Premium Economy-klasse een steeds belangrijker concept geworden voor veel luchtvaartmaatschappijen. Zeker onder Nederlandse reizigers is het product razend populair. Daar profiteert KLM van met haar Premium Comfort-klasse, maar dat geldt net zozeer voor haar Franse zustermaatschappij Air France.

Steeds meer reizigers zijn bereid iets meer te betalen voor een comfortabelere vliegreis, maar – zeker met de grote vraag naar vliegreizen – een business class-ticket is meestal te duur. Een premium-variant van economy class is daarom vaak een ideaal compromis, waarbij de meerprijs vaak te overzien is maar toch comfortabeler wordt gereisd. Voor airlines is een dergelijke tussenklasse makkelijk te implementeren en levert deze doorgaans, zeker in Europa, een vrij grote winstmarge op. Win-win dus.

Vanuit Nederland zijn er meerdere mogelijkheden om met een premium-product iets comfortabeler op de eindbestemming te komen. Natuurlijk is er KLM, maar andere maatschappijen weten vaak met een korte overstap elders in Europa erg concurrerend te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor Swiss en en Lufthansa, maar ook voor KLM-partner Air France. Gezien de overlap tussen de netwerken van de beide airlines komen reizigers vanaf Schiphol geregeld voor een dilemma te staan: een directe KLM-vlucht in economy class, of voor min of meer dezelfde prijs een vlucht met Air France in Premium waarbij in Parijs moet worden overgestapt.

Up in the Sky koos ditmaal voor het laatste op de route van Amsterdam naar Lima (Peru). Omdat we precies rond Kerst reizen hebben we de tickets weliswaar ruim van tevoren geboekt, maar voor om en nabij dezelfde prijs als de directe KLM-vlucht vliegen we via Parijs in de premium-klasse van Air France. Gezien de vluchtduur van ruim twaalf uur leek het ons zeker de moeite waard.

Pre-Boarding

Waar de directe KLM-vlucht naar Lima dagelijks rond 11.30 uur vanaf Schiphol vertrekt, moeten we voor ons huidige reisschema een stuk vroeger op de luchthaven zijn. Het was eigenlijk de bedoeling om rond 08.00 uur in de nieuwe A321neo van KLM naar Parijs-Charles de Gaulle te vliegen, maar een paar weken na het boeken van de tickets werd deze vlucht geannuleerd. In plaats daarvan vliegen we een klein uurtje later in de A220 van Air France alsnog naar Parijs. Van een uurtje minder op CDG is bovendien nooit iemand slechter geworden. Nadeel is echter wel dat vanwege de vluchtwijziging niet online ingecheckt kon worden. Onhandig als je als reizigers toch nog een extra upgrade zou willen bijboeken. Bovendien moest de incheck nu handmatig op Schiphol gebeuren, met een rij van zo’n tien minuten en een papieren boarding pass voor de rest van de dag, waarna we onze bagage alsnog bij de self-drop moesten inchecken omdat de bagageband bij de balies het begeven had.

Afijn, eenmaal aangekomen op CDG wordt gelijk een nadeel van de Premium-klasse zichtbaar: loungetoegang is niet inbegrepen. En laat Charles de Gaulle nou net dé luchthaven zijn waar je het liefst niet urenlang in de terminal zou willen verblijven. Reizigers die over een Priority Pass-abonnement beschikken kunnen het in Parijs ook wel vergeten. Air France biedt weliswaar de mogelijkheid om een dagpas aan te schaffenvoor een van de lounges, waarvan er zich in ieder gedeelte van de terminal eentje bevindt, maar met een prijskaartje van zo’n zeventig euro is dat voor een overstap van een paar uur het geld vaak toch niet waard. Mocht het om een langere overstap gaan (die vaak de goedkoopste opties zijn), is het wellicht te overwegen.

Verloop van de vlucht

De vlucht van Parijs naar Lima wordt meestal uitgevoerd met een oudere Boeing 777-200. Zo ook vandaag. Gemiddeld zitten de toestellen op een leeftijd van zo’n twintig jaar.

Comfort

Stoel en beenruimte

Op het eerste oog ziet de Premium-cabine er keurig uit. De 2-4-2-indeling maakt het erg aantrekkelijk om een stoel aan het raam of eentje daarnaast te reserveren. Wat direct opvalt is de indrukwekkende hoeveelheid beenruimte. Bovendien zit de stoel initieel erg comfortabel, deels omdat deze van zichzelf al ietsje achterover kantelt. Bij aankomst zijn de stoelen voorzien van een kussentje en een dekentje, al is de deken aan de dikke kant – zeker gezien de temperatuur aan boord. Ruim voldoende beenruimte

Gedurende de vlucht blijkt dat het zitvlak van de stoel na een paar uur toch wel heel hard aanvoelt, wat een duidelijke impact heeft op het algehele gevoel van comfort. De ruimte rond de stoel, zowel bij de benen als ten opzichte van de passagier die naast je zit, maakt echter veel goed. De stoelen zijn uitgerust met een stopcontact, hoofdtelefoonaansluiting en een verouderde USB-A-poort. Dat laatste is dan weer een gemiste kans.

Wat verder opvalt is hoe ver de stoelen achterover klappen. Ondanks de ruime kanteling komt de stoel qua comfort nog niet in de buurt van het business class-alternatief, maar het zorgt er wel voor dat het vrijwel onmogelijk is om tijdens de vlucht vanuit de raamstoel naar het gangpad te komen. Een slecht compromis dus. Bijkomend probleem is dat het entertainment-schermpje niet voldoende naar boven kan kantelen, dus wanneer de stoel voor je volledig naar achteren is gekiept is het scherm niet enorm comfortabel te bekijken. Met iets minder kanteling zou eerder aan comfort gewonnen worden dan dat erop zou worden ingeleverd.

In-flight entertainment

De stoelen zijn uitgerust met een goed werkend entertainmentsysteem. Het touchscreen werkt uitstekend en het systeem is vrij snel. Het is mogelijk om films of tv-series eenvoudig aan een favorietenlijst toe te voegen, waardoor ze snel terug te vinden zijn. Bovendien beschikt het systeem over een zoekfunctie, en dat levert bij ons altijd punten op. Wel zou Air France er goed aan doen om het grote aanbod aan films opnieuw te structureren of te categoriseren. Veelal staat een heel aantal nietszeggende films bovenaan, waardoor je er pas na een hele tijd scrollen achterkomt dat het aanbod – zeker aan bekroonde films – eindelijk heel goed is. Het aanbod valt qua tv-series en nieuwe films wel wat tegen.

Wi-Fi

Normaliter zijn de 777’s uitgerust met een WiFi-netwerk, maar 24 uur voor vertrek hebben alle reizigers een sms’je ontvangen met de mededeling dat het netwerk tijdelijk helemaal niet beschikbaar is in verband met onderhoud. Zeker op vluchten van deze afstand is dat natuurlijk vervelend, maar onze gok is dat het iets te maken heeft met een overhaul van de WiFi-functionaliteit aan boord van de toestellen. In het najaar van 2024 kondigde Air France namelijk aan haar vliegtuigen uit te rusten met razendsnel internet van Starlink, het satellietnetwerk van SpaceX. Een veelbelovende ontwikkeling, waarmee Air France wat ons betreft een goede stap op het gebied van in-flight service zet.

Hygiëne

Waar de Premium-cabine er als geheel in eerste instantie een erg nette indruk maakt, valt al gauw op dat de stoelen niet goed zijn schoongemaakt. Zo treffen we aardig wat stof en restjes op de stoel zelf aan, en etensresten aan de zijkant bij het raam. Bovendien zitten er duidelijke sporen van chocolade en ander eten op de gordelsluiting, wat met een simpel schoonmaakdoekje zou zijn voorkomen. De WC’s worden gedurende de vlucht voldoende schoon gehouden. Het enige verbeterpunt dat we daar tegenkomen is de kraan, die zo dicht op het wasbakje is geplaatst dat het vrijwel onmogelijk is om je handen te wassen.

Service

Al tijdens het boarden ontstaat er enige paniek aan boord. Maar liefst drie business class-stoelen blijken stuk te zijn, en de Premium-klasse zat ook al volgeboekt. Na ongeveer een halfuur is de rust wedergekeerd. In onze reisklasse ligt een flesje water klaar bij aankomst, en na het boarden worden amenity kits rondgebracht. Kort na takeoff volgt een nat doekje, gevolgd door een welkomstdrankje.

Niet lang daarna is het tijd voor de lunch. De menu’s voor Premium- en economy-reizigers worden via de intercom in vier talen omgeroepen. Dat zorgt voor wat irritatie aangezien bijna alle passagiers inmiddels een film zitten te kijken. De keuze bestaat voor ons uit spaghetti met biefstuk of een vegetarische lasagne. In economy worden kip met rijst en vegetarische pasta’s geserveerd. Dat wordt een uur of twee later gevolgd door een ijsje, en weer twee uur later door wat chocoladesnacks. Een uur of twee voor de landing wordt nog een tasje met verschillende snacks geserveerd, waaronder een cakeje van ei en geitenkaas en wat drinkyoghurt. Laten we het typisch vliegtuigeten noemen.

De kwaliteit van het overige eten is daarentegen wel meer dan prima. Dat valt sowieso op bij het reizen in premium economy, ook bij andere maatschappijen. Veelal schuiven maatschappijen een deel van het uitgefaseerde business class-menu door naar de premium-klasse, wat ervoor zorgt dat de kwaliteit van maaltijden over het algemeen uitstekend is.

Gedurende de vlucht loopt de erg vriendelijke crew zo nu en dan door de cabine. Heel actief wordt er niet rondgegaan met drankjes of snacks, terwijl de twaalf uur durende vlucht bijna volledig overdag plaatsvindt. Al met al wekt het eigenlijk de indruk van een nachtvlucht, maar het is voldoende.

Algehele ervaring + Conclusie