Twee slachtoffers bij vliegtuigcrash Drenthe

Vrijdagmiddag tegen 15:00 uur kregen hulpdiensten een melding van een neergestort vliegtuigje in een veld aan de Brouwerswijk, Drenthe. Beide passagiers overleefden het ongeluk niet.

Het gaat om een 67-jarige man uit Hoogeveen, Drenthe en een 56-jarige man uit Drachten, Friesland. Beiden waren bekenden binnen het netwerk, de verslagenheid onder de betrokkenen is groot. De twee waren eerder vanuit Lelystad geland en maakten vervolgens een lokale vlucht via de tussenlanding op vliegveld Hoogeveen. De familie werd kort na het incident op de hoogte gebracht. De autoriteiten zijn nog bezig met het achterhalen van de oorzaak van de crash.

Franse registratie

Het toestel waarmee de vliegliefhebbers boven Drenthe vlogen is een Fk14B2 Polaris, registratie F-JLPE. Het betreft een zogenaamd ultralight vliegtuig met plaats voor twee personen. Dit type werd eind jaren negentig in Duitsland ontworpen en is nog steeds in productie. Het beschikt over een vliegtuig-parachute. Waarom deze niet is gebruikt is nog onbekend.