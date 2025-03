Air France KLM in actie tegen Qatar-verdrag

Een luchtvervoersovereenkomst tussen Qatar Airways en de Europese Unie zorgt al jaren voor discussie. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder Air France en KLM, zijn naar de Europese Commissie gestapt.

De airlines vinden dat het verdrag moet worden teruggedraaid. Er loopt namelijk nog altijd een corruptieonderzoek naar aanleiding van een eerder schandaal in het Europees Parlement waarbij ‘een land in de Perzische Golf‘, naar alle waarschijnlijkheid Qatar, steekpenningen betaalde. In 2022 eisten vakbonden dat er een streep door de overeenkomst moest zolang het onderzoek liep. Daar werd echter geen gehoor aan gegeven.

Tevens vinden de maatschappijen dat Europa de druk op Qatar moet verhogen. Naar verluidt deelt het land niet alle financiële informatie terwijl dat wel is afgesproken. Air France KLM zegt dat zowel zij als de Europese Unie ook niets hebben aan het verdrag en roept lidstaten op de overeenkomst niet te bekrachtigen.

Vluchten

Hoewel het verdrag in 2022 officieel nog niet was goedgekeurd, vonden er al wel significante veranderingen plaatst in het Nederlandse vluchtschema van Qatar. Zo vloog de maatschappij in dat jaar al zes keer per week meer naar Schiphol dan voorheen. De vakbonden vonden de timing van het verdrag alles behalve logisch omdat de luchthaven op dat moment meer vluchten operationeel niet aankon en juist maatschappijen vroeg vluchten te annuleren.

Ook mocht Qatar Airways uitbreiden op Schiphol terwijl alle andere airlines vluchten dreigden te verliezen door het krimpplan. Tot slot vinden vakbonden en maatschappijen dat de concurrentiepositie van Europese airlines onder druk komt te staan.