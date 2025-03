Haarlemmermeer wil andere koers in Schiphol-debat

In de gemeente Haarlemmermeer namen partijen een motie aan waarmee ze het belang van de ‘zwijgende meerderheid’ meer willen laten meewegen in het debat rondom Schiphol.

Volgens de partijen worden mensen die werkzaam zijn in de luchtvaartsector ten onrechte buiten de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) gehouden. De MRS bestaat uit vertegenwoordigers van tien gemeenten, zeven daarvan liggen (dan wel gedeeltelijk) in de gemeente Haarlemmermeer. In die gemeente is ruim 37 procent werkzaam in de luchtvaartsector. Die mensen mogen echter geen deel uitmaken van de MRS, daardoor sneeuwt het belang van inwoners van de gemeente onder, aldus de partijen.

De politieke fracties vinden daarom dat de Maatschappelijke Raad Schiphol ook naar alle betrokkenen hoort te luisteren. Immers, als alle inwoners een stem hebben, zijn maatschappelijke adviezen ook daadwerkelijk maatschappelijk. Bovendien, zo benadrukken zij, adviseerde de commissie Van Geel om alle belangen te vertegenwoordigen.

De aangenomen motie roept op een brief te sturen naar het ministerie van I&W en de betreffende kamercommissie. Daarin moet het belang van werknemers in de luchtvaartsector duidelijk naar voren komen. Verder willen de fracties dat deze inwoners van de gemeente met een achtergrond in de luchtvaart zich eveneens mogen kandideren als vertegenwoordiger van de MRS.

‘Zwijgende meerderheid’

De motie werd gesteund door de lokale partijen HAP, Forza!, SRH en EH. Verder stemden ook de landelijke partijen VVD, CDA, FVD, BVNL en D66 voor. Alleen GroenLinks, PvdA en CU-SGP en de lokale partij Gezond stemden tegen. De veruit grootste partij (VVD – 8 zetels) benadrukt dat ‘het tijd is dat de zwijgende meerderheid zich beter laat horen in het debat rondom Schiphol’. Die partij benadrukt dat er nu vooral negatieve tonen klinken in het debat rondom Schiphol terwijl er ook andere, neutralere geluiden te horen zijn.

Opvallend is dat D66 vóór de motie stemde. De partij staat doorgaans op één lijn met GroenLinks, PvdA en de Christenunie als het gaat om Schiphol. Volgens de verklaring van D66 is het belangrijk de belangen van mensen werkzaam in de luchtvaart gelijkmatig te wegen. Zij moeten als onafhankelijke burgers kunnen deelnemen, ongeacht hun werk.