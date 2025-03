‘Inverted landing’ en honderden C-130 Herculessen | Podcast

Jawel, wéér een aflevering van Goof en Goot, en wederom is de vraag: wat kwam er eigenlijk níét aan de orde?

Natuurlijk wel de ‘inverted landing’ van de CRJ-900 in Canada. Waarover Goof & Goot, bij hoge uitzondering, ongegeneerd en behoorlijk vrijpostig speculeren. Vooral ook omdat die totaal-maffe crash relatief goed afliep.

Heel anders dan de Mid-Air-Collision in Washington DC. Waar overduidelijk nìet over gespeculeerd mag worden. Onder meer omdat die crash juist erg slecht afliep. En omdat dat lukrake PRIME TIME speculeren, dat wel plaatsgevonden heeft, zoals u weet, gebeurde met vileine & verderfelijke motieven. U weet over wie we het hebben.

Verder gaan G&G over het revolutionair-vernieuwende concept van de ‘Friday Flying School’. En over de wereldwijd nog twaalfhonderd nog vliegende C-130’s die (nog) nìet vervangen worden door KC-390’s. Maar misschien – vreemd genoeg – wel door Herculessen!

Verder vaste prik in Goof en Goot: Historisch Erfgoed! In dit geval de P-40 ‘Haaienbek’. Die ooit in Nederland gevlogen heeft. En nu wellicht weer gaat vliegen. Hoewel het toestel eigenlijk nooit in Nederland gevlogen heeft! Ja, u leest het goed. Hoe dat precies zit? Even luisteren.

O já, en over Historisch Erfgoed gesproken, het Echtpaar Timmermans heeft voor een kleine twintig miljoen dóllar aan juweeltjes staan: Messerschmitt, Spit, Mustang, Sea Fury. G&G hebben het er watertandend & likkebaardend over. Maar even voor alle duidelijkheid: Timmermans, jawel, absoluut, maar het gaat hier bepaald nìet over Gert en Hermien!

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

