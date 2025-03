Rusland bouwt Antonov 2 neo

Nu de opvolger van de Antonov 2 met grote problemen kampt wil Rusland verder met het doorontwikkelen van het type.

Jaren geleden ontwikkelde Rusland al een nieuwe motor voor de Antonov 2. De Sibnia TVS-2MS en TVS-2DTS zouden de verouderde motor van het type moeten vervangen. In 2019 koos het land er echter voor om een volledig nieuwe vliegtuig te ontwikkelen. Bijna zes jaar later is het plan weer terug bij af. De door Sibnia gebouwde motoren kunnen niet meer gebruikt worden, omdat die deels bestaan uit Honeywell-onderdelen. Door de sancties tegen Rusland zijn die componenten niet meer te verkrijgen.

Vladimir Barsuk, hoofd van Sibnia, heeft laten weten dat nu wordt gekeken om de Antonov 2 uit te rusten met de Russische turbopropmotor TVD-10B. In dat geval ontstaat er in feite een Antonov 2 neo (new engine option), zoals de A320neo. Het programma gaat ongeveer anderhalf tot twee jaar duren. De turbopropmotor is overigens niet nieuw. De TVD-10 werd al in de jaren zestig ontwikkeld en wordt sinds het einde van de jaren zeventig toegepast op de Antonov An-28.

Het eerste prototype van de Antonov 2 neo moet deze zomer klaar zijn. Ondertussen worden de eerder genoemde TVS-motoren gerussificeerd en gaat de ontwikkeling van een vervanger voor de An-2 vooralsnog door.

LMS-901

Onlangs werd duidelijk dat het programma voor een vervanger van de Antonov 2 op losse schroeven staat. Bij het ontwerpen van het nieuwe vliegtuig, aangeduid als LMS-901, zijn een aantal grote fouten gemaakt. Volgens een bron die bekend was met de zaak kwamen die pas recent aan het licht. Omdat er veel grote aanpassingen nodig zijn kan dat drie tot vijf jaar vertraging opleveren. De fabrikant heeft om extra financiering gevraagd bij het Russische ministerie van Industrie en Handel, maar overweegt het project te schrappen. Een andere optie is om het programma over te dragen aan de S7-groep.