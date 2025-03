Boeing 787-problemen na jaren opgelost

In 2020 werden enkele constructiefouten ontdekt in de romp van ruim honderd Boeing 787’s. Na 4,5 jaar zijn de problemen nu verholpen.

Sinds de ontdekking van het probleem tijdens een inspectie zijn Boeing-monteurs bezig geweest met het vullen van gaten op de plekken waar modules van de romp aan elkaar bevestigd worden. Hoewel de gaten geen risico vormden voor de vliegveiligheid, voldeed ze ook niet aan de productie eisen. Om die reden mocht er bijna twee jaar lang geen enkele Dreamliner geleverd worden.

Het probleem is opgelost door het gedeeltelijk demonteren en opnieuw assembleren van de 122 Dreamliners waarbij de fout werd aangetroffen. Boeing noemde het repareren van de machines ‘schaduwfabrieken’. De werkwijze was namelijk identiek aan die van de standaardwerkzaamheden van Boeing, maar door de reparaties konden er minder nieuwe vliegtuigen worden gebouwd. Stephanie Page, President van Boeing Commercial Airplanes, stelde dat de gerepareerde vliegtuigen in de loop van dit jaar en volgend jaar worden geleverd. De monteurs die door de afronding van de reparaties weer beschikbaar zijn zullen aan de slag gaan met het 777X-programma.

Leveringen

De leveringen van de 787 zijn de afgelopen jaren meermaals stilgelegd. De eerste keer dat dat gebeurde was in 2020. Op last van de FAA mochten de toestellen tijdelijk niet worden geleverd vanwege foutieve kwaliteitscontroles. De pauze duurde tot maart 2021. De blijdschap was echter van korte duur, want een kleine twee maanden later moest Boeing op last van de FAA de leveringen van de Dreamliners opnieuw stilleggen. Eind februari 2023 werden de leveranties wederom enkele weken gepauzeerd.