Eerste romp nieuwe Russische turboprop klaar

In Rusland wordt momenteel een nieuw regionaal vliegtuig ontwikkeld die plaats biedt aan ongeveer vijftig passagiers. De romp voor het eerste exemplaar is klaar.

De romp voor de TVRS-44 Ladoga is geproduceerd in de Aviakor-fabriek in Samara. Alexey Gusec, baas van Aviakor, liet weten dat de romp naar de Ural Civil Aviation Plant (UZGA)-fabriek wordt gestuurd, waar de eindassemblage plaats zal vinden. Naar verwachting is het prototype in het najaar van 2025 klaar. De eerste leveringen staan gepland vanaf 2028. Het is de bedoeling dat de TVRS-44 verschillende vliegtuigtypes van Antonov, Yakovlev, Bombardier en ATR gaat vervangen.

Rusland is bezig met de ontwikkeling van meerdere toestellen. Het betreft de Ilyushin Il-114-300, LMS-401 Osveya en LMS-901 Baikal. Of de Baikal in commerciële dienst zal treden is nog niet duidelijk. Bij het ontwerpen van het vliegtuig, dat als vervanger voor de Antonov 2 dient, zijn een aantal grote fouten gemaakt. Volgens een bron die bekend was met de zaak kwamen die pas recent aan het licht. Omdat er veel grote aanpassingen nodig zijn kan dat drie tot vijf jaar vertraging opleveren. De fabrikant heeft om extra financiering gevraagd bij het Russische ministerie van Industrie en Handel, maar overweegt het project te schrappen.

Antonov 2

Omdat het LMS-901-project op losse schroeven staat is Rusland voor de zekerheid gestart met het doorontwikkelen van de Antonov 2. Sibnia, een Russische motorfabrikant, heeft laten weten dat nu wordt gekeken om het type uit te rusten met de turbopropmotor TVD-10B. In dat geval ontstaat er in feite een Antonov 2 neo (new engine option), zoals de A320neo. Het programma gaat ongeveer anderhalf tot twee jaar duren. De turbopropmotor is overigens niet nieuw. De TVD-10 werd al in de jaren zestig ontwikkeld en wordt sinds het einde van de jaren zeventig toegepast op de Antonov An-28.