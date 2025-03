Luchtvaart in verzet tegen CO2-plafond: ‘mogelijke sancties’

Volgens verschillende luchtvaartmaatschappijen op Schiphol moet het plan voor een nationaal CO2-uitstootplafond van tafel verdwijnen. Anders kunnen sancties het gevolg blijken.

Afgelopen week verscheen een tweetal onderzoeken waardoor duidelijk werd dat een nationaal CO2-uitstootplafond grote gevolgen kan hebben. Daaruit blijkt onder andere dat zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie sancties kunnen opleggen. Dat zou niet voor het eerst zijn, in november 2023 kondigden de VS ook al aan sancties op te leggen. Zo kreeg KLM minder slots toebedeeld in Amerika. De krimpplannen gingen uiteindelijk van tafel.

‘De zorgen van luchtmaatschappijen en luchthavens over mogelijke sancties van andere landen door de introductie van een dergelijk plafond zijn door de onderzoekers van SEO in opdracht van het ministerie bevestigd, wat aangeeft dat deze effecten waarschijnlijk zijn en de concurrentieverhoudingen wereldwijd kunnen beïnvloeden’, aldus een woordvoerder van KLM in een reactie aan De Telegraaf.

Vragen van hogerop

Het vorige kabinet kreeg eind 2023 ook al vragen vanuit de Europese Unie over de voorgestelde krimp. De regering stelde namelijk veel scherpere doelen dan voorgesteld in Brussel. Het plan van het huidige kabinet Schoof is opnieuw omstreden omdat de krimpdoelen nog steeds vele malen groter zijn dan waarover de Europese Commissie spreekt.

Het is niet de eerste keer dat de luchtvaartsector kenbaar maakt het oneens te zijn met een nationaal CO2-plafond. Voor de airlines en vliegvelden leidt het tot moeilijk in de praktijk te brengen maatregelen. Dit terwijl verschillende overheden er van hun kant nog altijd niet in slagen het probleem constructief aan te pakken. Er is bijvoorbeeld vooralsnog geen ongedeeld Europees luchtruim (SES), iets wat vele efficiënties met zich mee kan brengen.

Daarnaast zou een nationaal uitstootplafond per luchthaven gelden. Dit kan ertoe leiden dat airlines in de problemen komen. De luchtvaartsector is namelijk erg complex en dynamisch. Hierin kunnen dienstregelingen voortdurend veranderen. Bovendien, benadrukken de airlines, zijn luchtvaartmaatschappijen afhankelijk van flexibiliteit in hun dienstregeling, juist in een tijd van geopolitieke en economische onzekerheden.

Luchtvaartkoepelorganisatie Barin staat pal achter de airlines. ‘De kans op een nationaal CO2-plafond is heel klein, no way’, aldus voorman Marnix Fruitema. ‘Het is onzinnig en staat haaks op de uitstootbelasting ETS die er in Europees verband is, naast verdere maatregelen uit het Europese Fit-for-55 vergroeningsplan. Daarnaast is al lang uitgezocht dat reizigers dan over de grens gaan vliegen, het zogeheten weglekeffect. Ook blijkt de Nederlandse regering alleen maatregelen te kunnen nemen tegen maatschappijen met een Nederland Air Operator Certificate. Dat is natuurlijk niet eerlijk.’