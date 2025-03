Verdeeldheid over verdere verhoging vliegtaks

Vanaf 2027 wil de Nederlandse regering de vliegtaks fors verhogen en anders inrichten. Zo is het de bedoeling dat langeafstandsvluchten zwaarder zullen worden belast dan korte vluchten. Ruim vijfduizend personen gaven hun mening in een openbare consultatie.

De reacties op het plan zijn zeer verschillend. Wel is duidelijk dat niemand het eens is met de voorgenomen verhoging. Met de vernieuwde taks moet op jaarbasis zo’n 250 miljoen euro extra worden opgehaald. Vorig jaar bracht de belasting 784 miljoen euro in de la. Milieugroepen vinden dat de verhoging veel te laag is. Zij zijn van mening dat de vliegtaks jaarlijks minstens 2,3 miljard euro moet ophalen, in plaats van de geplande 1,1 miljard.

Ook KLM is het niet eens met de belasting. De maatschappij ziet vooral de herinrichting van de vliegtaks niet zitten. Met de nieuwe regeling zou de hoogte van de belasting afhankelijk worden van de afstand van de vlucht. Een zogeheten ‘gedifferentieerde vliegbelasting’. Schiphol is het wel eens met de variabele taks. Beide partijen kunnen elkaar wel de hand schudden over het niet belasten van overstappers. Dat gebeurt nu nog niet, maar zou volgens KLM ‘schadelijk’ kunnen zijn als het wordt geïntroduceerd.

Te veel kosten

Luchtvaartkoepel Barin vindt dat de luchtvaart ‘niet gebruikt moet worden om de schatkist te spekken’. ‘Er komen al genoeg kosten op ons af. Deze stapeling van kosten verzwakken onze concurrentiepositie’, aldus voorman Marnix Fruitema. Al met al kan Eelco Heinen, minister van Financiën, niet rekenen op veel steun voor het huidige plan. Het kabinet benadrukte dat de uitkomst van de enquête zal worden meegewogen in het uiteindelijke besluit over de vormgeving van de vliegtaks.