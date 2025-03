Een ‘Oekraïense’ Boeing in Moskou

Waar dit toestel eerst onder Oekraïense vlag vloog doet deze Boeing 737 nu frequent Moskou aan: een opvallende omzwerving.

Een Boeing 737-800 met een lange Oekraïense geschiedenis is nu in dienst bij Georgian Airways en vliegt regelmatig naar Moskou. Het toestel, dat oorspronkelijk aan Aero Svit Airlines werd geleverd en later voor Ukraine International Airlines (UIA) en Windrose Airlines vloog, heeft inmiddels een Georgisch registratiebewijs en een nieuw kleurenschema.

Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 werd de UR-PSF, een Boeing 737-800, naar het buitenland gebracht. De machine, in handen van Varangian Leasing, werd eerst opgeslagen in Spanje, later in Polen en vervolgens in Egypte. In april 2023 nam Windrose Airlines – een Oekraïense maatschappij die na de invasie vanuit Roemenië opereerde – het toestel in gebruik. Het logo van UIA werd verwijderd, maar de blauw-gele kleurstelling bleef behouden. Het vliegtuig werd tijdelijk ingezet voor de Moldavische maatschappij Fly One, die er zijn eigen merknaam op aanbracht.

Niet langer blauw-geel

Windrose deed de 737-800 echter in de herfst van 2023 van de hand, waarna Georgian Airways het toestel overnam. De Georgische airline gaf het vliegtuig een nieuw kleurenschema in wit en rood en registreerde het als 4L-GTO. Daarmee verloor het toestel voor het eerst zijn Oekraïense registratie. Sinds de overname door Georgian Airways wordt de Boeing 737-800 ingezet vanaf Tbilisi naar twee belangrijke bestemmingen: Parijs en -opmerkelijk genoeg- Moskou. Vooral de route naar de Russische hoofdstad wordt het vaakst gevlogen.