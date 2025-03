Filipijnse straaljager vermist

Een FA-50 gevechtsvliegtuig van de Filipijnse luchtmacht (PAF) en zijn tweekoppige bemanning worden vermist nadat ze ondersteuning boden aan grondtroepen die in de zuidelijke regio Mindanao tegen communistische rebellen vochten.

Een Filipijnse straaljager met twee inzittenden wordt vermist na een binnenlandse actie tegen communistische rebellen. Luchtmachtwoordvoerster kolonel Consuelo Castillo verklaarde dat het gevechtsvliegtuig boven land vloog op weg naar het doelgebied toen het verdween tijdens een ‘tactische nachtoperatie ter ondersteuning van onze grondtroepen’.

Hoewel ze geen details over de missie gaf, bevestigde de woordvoerder van het Filipijnse leger aan Agence France-Presse (AFP) dat de vermiste FA-50 deel uitmaakte van een eenheid die was ingezet om troepen te ondersteunen die in de provincie Bukidnon op Mindanao tegen communistische rebellen vochten. De langdurige maoïstische opstand in deze provincie wordt naar schatting nog door zo’n 2.000 guerrillastrijders voortgezet.Naar verluidt was er sprake van een vuurgevecht tussen de 403e Infanteriebrigade van het Filipijnse leger en de rebellen waarna de luchtmacht ondersteuning bood.

In een eerdere verklaring meldde de Filipijnse luchtmacht (PAF) dat het vermiste gevechtsvliegtuig ‘enkele minuten voor het bereiken van het doelgebied’ het contact met andere toestellen in de groep had verloren. Hoewel de luchtmacht het toestel alleen als ‘vermist’ heeft bestempeld, vertelde een veiligheidsfunctionaris in de provincie Bukidnon aan AFP dat voorbereidingen werden getroffen om boswachters in te zetten om het gebied te doorzoeken waar het signaal van het vliegtuig verloren ging.

FA-50

De KAI FA-50 Golden Eagle is Zuid-Koreaanse supersonische lichte straaljager, ontwikkeld door Korea Aerospace Industries (KAI) in samenwerking met Lockheed Martin. Het is het eerste in eigen land ontworpen supersonische vliegtuig van Zuid-Korea. De Filipijnen bezitten een dozijn FA-50’s, aangeschaft uit Zuid-Korea in het afgelopen decennium. PAF-woordvoerster Castillo vertelde aan verslaggevers dat dit het “eerste grote incident” was met hun FA-50-eskadron, dat eerder werd ingezet voor oefeningen boven de betwiste Zuid-Chinese Zee.

Niet het eerste ongeval

Er hebben de afgelopen jaren meerdere dodelijke ongevallen plaatsgevonden met Filipijnse militaire vliegtuigen. In april vorig jaar kwamen twee marinepiloten om het leven toen hun Robinson R22-helikopter tijdens een trainingsvlucht neerstortte bij een markt ten zuiden van de hoofdstad Manilla. In januari 2023 kwamen twee PAF-piloten om toen hun Marchetti SF260 turboprop-vliegtuig neerstortte in een rijstveld. Het ergste voorval was in 2021 toen een C130 neerstortte met maar liefst 92 inzittenden van wie 53 het leven lieten.