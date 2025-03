Passagier probeert deur in de lucht te openen

Afgelopen weekend vond een opmerkelijk incident plaats aan boord van een Plus Ultra-vlucht. Een passagier probeerde een vliegtuigdeur te openen terwijl het toestel in de lucht was.

Het voorval gebeurde op vlucht PUE701 van Madrid Barajas Airport naar de luchthaven van Caracas, Venezuela. Tijdens de vlucht probeerde een van de passagiers om onbekende reden een deur te openen. Het cabinepersoneel haastte zich naar de reiziger en probeerde de man bij de deur weg te halen. Enkele medepassagiers hielpen het cabinepersoneel daarbij. Nadat de verstoorder was overmeesterd werd hij vastgebonden. Ondanks het incident arriveerde de vlucht, een halfuur eerder dan gepland. Op de Venezolaanse luchthaven werd de reiziger gearresteerd.

Hoewel de passagier een serieuze poging deed om de deur te openen was de kans van slagen nihil. Zodra vliegtuigen een hoogte van ongeveer 10 duizend voet, omgerekend drie kilometer, bereiken, zorgt het drukverschil tussen de cabine en de buitenlucht ervoor dat de deuren gesloten blijven. Onder de 10 duizend voet is de kans groter dat een vliegtuigdeur tijdens de vlucht kan worden geopend.

American Airlines

In november deed zich een soortgelijk incident voor aan boord van een American Airlines-vlucht. Een zichtbaar geagiteerde passagier probeerde toen vlak na het vertrek van Milwaukee Mitchell International Airport een van de deuren te openen. Net zoals op de Plus Ultra-vlucht kon de reiziger worden overmeesterd door het cabinepersoneel en medepassagiers. Een van de betrokken stewardessen liep verwondingen op aan haar pols en nek en moest in het ziekenhuis worden behandeld.