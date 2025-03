Tegenstanders F-35 verzamelen zich

Het Comité F-35 NÉÉ organiseert op dinsdag 4 maart een informatie- en campagnebijeenkomst tegen de komst van de F-35 op Groningen Airport Eelde. Wat betreft de actievoerders is het jachtvliegtuig niet welkom op de luchthaven.

Als het ligt aan actiebeweging Comité F-35 NÉÉ komt het gevechtstoestel niet naar Eelde. Om hun argument kracht bij te zetten organiseert de belangengroep vanavond een campagnebijeenkomst in een hotel nabij de luchthaven. De bijeenkomst is een reactie op de bekendmaking door het Ministerie van Defensie dat Groningen Airport Eelde wordt overwogen als locatie voor trainingen met F-35-straaljagers.​

Het comité, bestaande uit verschillende bewoners- en natuurorganisaties en recreatieondernemers uit Noord-Drenthe en Groningen, uit hun zorgen over de impact van deze plannen op de regio. Volgens het comité schiet de informatievoorziening van Defensie over de mogelijke stationering van F-35’s op vliegveld Eelde tekort. ​

Onder andere gedeputeerde Yvonne Turenhout van de Provincie Drenthe en wethouder Rik van Niejenhuis van de gemeente Groningen (beiden PvdA) zullen hun standpunten toelichten. Daarnaast zullen volgens de organisatoren diverse deskundigen ingaan op de mogelijke negatieve effecten van de F-35-vluchten op inwoners, natuur en de recreatiesector.

Ruimte voor Defensie

Door de geopolitieke spanningen in de wereld wordt er door politiek Den Haag weer met meer aandacht gekeken naar Defensie. Het ministerie is als gevolg hiervan op zoek naar extra ruimte voor de verschillende krijgsmachtonderdelen. Al langer was bekend dat een van de opties is om Vliegbasis Eindhoven, Leeuwarden, Volkel of Woensdrecht uit te breiden. Verder overweegt de luchtmacht ook al langer het heropenen van Vliegbasis De Peel. Twee jaar geleden vond om die reden een belevingsvlucht plaats met een F-35. Uit onderzoek bleek dat stikstof in elk geval geen probleem is voor de heropening van De Peel. Defensie houdt ook de optie open om medegebruik te maken van civiele luchthavens. In juni vorig jaar liet Defensie weten dat ook Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport en Twente Airport worden onderzocht.