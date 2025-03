Tegenvaller voor Musks SpaceX

Een tegenvaller voor Elon Musk: de miljardair en naaste adviseur van president Trump kreeg opnieuw te maken met een mislukte raketlancering met zijn bedrijf SpaceX.

SpaceX heeft afgelopen nacht de achtste testvlucht van zjin Starship vanuit Texas geannuleerd vanwege een niet-gespecificeerd probleem met het raketsysteem. De poging van het bedrijf om voor het eerst dummiesatellieten voor Starlink te lanceren is hierdoor met minstens 24 uur uitgesteld. Veertig seconden voor de geplande lancering werd de countdown onderbroken opdat SpaceX-medewerkers een probleem met de raket konden onderzoeken, aldus een livestream van het bedrijf.

De testmissie zou de eerste Starship-lancering zijn sinds een vlucht in januari na acht minuten eindigde in een explosie. Toen ontplofte Starship, bovenop een raketbooster, boven de Caribische Zee, waarbij brandend puin over de Turks- en Caicoseilanden werd verspreid en een federaal onderzoek werd gestart.

SpaceX-woordvoerder Dan Huot gaf aan dat het bedrijf dinsdag op hetzelfde tijdstip een nieuwe poging zou kunnen doen, afhankelijk van de aard van het probleem. Elon Musk, de eigenaar van SpaceX, lijkt er echter minder gerust op te zijn. ‘Te veel vraagtekens bij deze vlucht’, schreef de miljardair op zijn sociale mediaplatform X. ‘Het is beter om de raket te demonteren, beide trappen te inspecteren en het over een dag of twee opnieuw te proberen.’

Ariane

Niet alleen Musks SpaceX heeft te maken met oponthoud. Ook met de Europese Ariane gaat het niet helemaal soepel en ook hier werd maandag een geplande lancering uitgesteld. De Ariane 6-missie was oorspronkelijk gepland voor december en later uitgesteld naar 26 februari, maar werd uiteindelijk verplaatst naar maandag. Door de twee soortgelijke voorvallen bij zowel SpaceX als de Ariane stellen mensen op social media dat er een vloek rust op 3 maart.

March 3rd is cursed

SN10 fire after landing and boom in 2021



March 3, 2025:

Falcon 9 B1086 lost at sea due to fire after landing (sounds familiar)

Ariane 6 Flight 2 scrub

Starship Flight 8 scrub



So yeah, it was for the better that Ariane 6 and Starship scrubbed lol— SlipstreamAvia | Kanastronaut (@SlipstreamAvia) March 4, 2025

Europa streeft er, na jaren van afhankelijkheid van andere landen en commerciële partijen zoals SpaceX, ook in de ruimte naar om weer meer onafhankelijk te worden. De nieuwe Ariane 6-raket brengt die onafhankelijkheid weer een stap dichterbij. De gecancelde vlucht had de eerste moeten zijn van in totaal 32 missies binnen de Ariane 6-orderportefeuille en zal het ruimtevaartcentrum in Kourou, Frans-Polynesië, jarenlang werk bieden.