Tijdelijke sluiting Polderbaan door zonnepanelen

Piloten die de Polderbaan naderen hebben te maken met hinderlijk zonlicht dat reflecteert op het nieuwe zonnepark bij Zwanenburg. Schiphol is nu genoodzaakt de baan tijdelijk te sluiten bij zonnig weer.

Volgens Schiphol zijn bij de aanleg van het park niet de juiste zonnepanelen gebruikt, waardoor de reflectie sterker is dan gewenst. Dit leidt tot verblinding en kan de veiligheid van de landing in gevaar brengen. ‘Bij mooi weer komen de laatste tijd tientallen meldingen van piloten over hinder door schitteringen,’ lieten Schiphol, KLM en Luchtverkeersleiding Nederland in februari weten.

Om de vliegveiligheid te waarborgen is Schiphol genoodzaakt een drastische maatregel te nemen. Vanaf dinsdag 4 maart is de Polderbaan bij zonnig weer tussen 10 en 12 uur gesloten voor landende vliegtuigen. Op basis van de weersverwachting wordt dagelijks bepaald of de maatregel nodig is. Schiphol probeert de maatregel zo min mogelijk toe te passen, om te voorkomen dat er teveel hinder ontstaat rond de aanvliegroutes van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan.

De eigenaar van het zonnepark, de gemeente Haarlemmermeer en de luchtvaart partijen zoeken nu samen naar een structurele oplossing voor het probleem. De maatregel geldt in elk geval tot 23 maart ‘of eerder als een structurele maatregel voorhanden is’, aldus Schiphol.

Waarschuwing

De overlast wordt veroorzaakt door het vrijwel voltooid zonnepark Groene Energie Corridor bij Zwanenburg. Dit zonnepark, dat onderdeel is van een bredere verduurzamingsstrategie rond Schiphol, moet bijdragen aan de opwekking van hernieuwbare energie. Piloten die van en naar de luchthaven vliegen, kregen eind vorig jaar al een waarschuwing voor mogelijke verblinding op ongeveer twee mijl van de Polderbaan.

Glas

Zonneparken die sinds 2018 rondom Schiphol zijn aangelegd zorgden nooit voor soortgelijke klachten. Waarom dit specifieke park wél hinder veroorzaakt, wordt nog onderzocht. De luchtvaartsector heeft aangegeven dat speciaal glas, dat zonlicht absorbeert in plaats van weerkaatst, noodzakelijk is voor de vliegveiligheid.