39 veelklagers zorgen voor ruim helft klachten Rotterdam Airport

Het aantal klachten over Rotterdam The Hague Airport daalde vorig jaar. Dat komt mede door de komst van meer neo’s en max-toestellen. Het aantal klachten per huishouden is nog altijd erg ongelijk.

In opdracht van provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, gemeente Lansingerland en gemeente Schiedam stelde DCMR Milieudienst Rijnmond een rapport op over het aantal klachten over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. De belangrijkste conclusie is dat het aantal klachten daalde naar 134.540 in 2024, ten opzichte van 156.435 meldingen een jaar eerder, een daling van veertien procent.

Dat is opmerkelijk aangezien het aantal vluchten “slechts” met twee procent omlaag ging. Het grootste aantal vliegbewegingen gebeurt vooralsnog met een Boeing 737-800, gemiddeld goed voor ruim vijftig procent van de overlast. Modernere types als de 737 MAX en de A320neo dragen slechts luttele percentages bij. De overlast zal dan ook dalen naarmate luchtvaartmaatschappijen meer moderne toestellen inzetten op routes naar Rotterdam The Hague Airport.

Scheve verhouding

In totaal zijn er 134.540 meldingen van geluidsoverlast binnengekomen. Veruit het grootste aantal klachten komt van inwoners uit Rotterdam Noord, aan beide uiteinden van de start- en landingsbaan. Rotterdam wordt gevolgd door Schiedam en Bergschenhoek. Deze plaatsen liggen allebei op iets grotere afstand van de baan.

De ruim honderddertigduizend meldingen komen van 1935 huishoudens. Daarvan zijn 39 gezinnen goed voor 73.424 meldingen. Dat komt neer op een gemiddelde van vijf klachten per huishouden, per dag. De andere 1896 huishoudens bij elkaar deden 61.116 meldingen van overlast over Rotterdam Airport. De verhoudingen blijken dus vooralsnog enorm scheef. Een gelijkmatig patroon is te zien rondom Schiphol en Eindhoven Airport.