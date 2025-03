Brussel fluit Madlener terug over Schiphol

De Europese Commissie heeft een besluit aangenomen over de krimpplannen die minister Madlener heeft voor Schiphol om geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen. Brussel stuurt Nederland terug naar de tekentafel.

Het Actieplan Omgevingslawaai Schiphol 2024 – 2029 van minister Madlener heeft als doel het aantal mensen en woningen dat wordt blootgesteld aan vliegtuiglawaai rond de luchthaven met 20 procent te verminderen. Concreet betekent dit de verlaging van het jaarlijkse maximumaantal vluchten van 500.000 naar 478.000 en een vermindering van het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 27.000. De Europese Commissie (EC) heeft nu echter aangegeven dat de plannen van Madlener in de huidige vorm niet voldoende onderbouwd zijn.

Terug naar de tekentafel

Brussel heeft volgens de zogenaamde Balanced Approach beoordeeld of dit plan ‘kosteneffectief, niet-discriminerend en proportioneel’ is. Hierin stelt de Commissie nu enkele tekortkomingen vast. Een van de hiaten in het plan van Madlener zou zijn dat het zich uitsluitend richt op de commerciële luchtvaart, terwijl de General Aviation buiten beschouwing blijft, ondanks de bijdrage daarvan aan geluidsoverlast.

Daarnaast heeft de Commissie geconstateerd dat Nederland de effecten van vlootvernieuwing uitsluit, terwijl de luchtvaartsector deze vernieuwing op basis van huidige trends vanzelf zal doorvoeren. Nederland heeft volgens Brussel onvoldoende bewijs geleverd om deze benadering te onderbouwen. Als laatste heeft Nederland niet afdoende onderzocht hoe geluidsoverlast kan worden verminderd door innovatieve vliegprocedures, zoals vernieuwde landings- en navigatietechnieken. Vooral de kritiek die Europa uit op het negeren van vlootvernieuwing ondersteunt de positie van de luchtvaartsector die hier juist op inzet.

Madlener bagatelliseert oordeel Brussel

In een brief aan de Kamer lijkt Madlener de kritiek vanuit Europa grotendeels weg te wuiven. De minister geeft aan nog te gaan kijken naar de rol die General Aviation speelt maar gaat voorbij aan de andere scrupules van Brussel. ‘Met dit besluit van de Europese Commissie kan het kabinet verder met het herstellen van de rechtspositie van omwonenden van Schiphol, het terugdringen van de geluidbelasting rondom de luchthaven en het wijzigen van het LVB (Luchthavenverkeerbesluit, red.)’, aldus de PVV-minister.

BARIN, de koepelorganisatie van de luchtvaart in Nederland, leest het oordeel van de Europese Commissie echter anders dan de minister. BARIN-voorzitter Marnix Fruitema stelt dan ook dat het Ministerie van I&W door Brussel terug naar de tekentafel is gestuurd en de plannen van Madlener geen doorgang kunnen vinden: ‘Het is goed dat de Europese Commissie nu tot een helder oordeel is gekomen, waardoor we weer vooruit kunnen kijken. We gaan ervan uit dat het Ministerie van I&W de aanbevelingen opvolgt, alvorens een exploitatiebeperking door te voeren; dit laatste lijkt dan ook niet meer nodig’.

Met het oog op de toekomst lijkt het oordeel van de EC ruimte te bieden voor de luchtvaartsector in Nederland: ‘De Commissie bevestigt dat geluidsreductie en niet krimp het doel moet zijn, zoals BARIN al langer benadrukt. Aangezien de luchtvaart stiller en stiller zal worden, verwacht BARIN dan ook dat hiermee groei in de nabije toekomst weer mogelijk wordt’, aldus Fruitema.