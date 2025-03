“KLM-motie” DENK vindt amper steun

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer over een motie van kamerlid El Abassi van DENK. Hij riep het kabinet op in gesprek te gaan met luchtvaartmaatschappijen als KLM, Schiphol Airport en de Surinaamse overheid over de hoge ticketprijzen tussen Schiphol en Paramaribo.

Volgens het kamerlid stijgen de prijzen op vluchten tussen Schiphol en Paramaribo voortdurend. Slechts twee maatschappijen, KLM en Surinam Airways, voeren deze vlucht uit. Volgens het DENK-kamerlid stijgen de tarieven zelfs zo hard dat het onbetaalbaar wordt voor mensen met een Surinaamse achtergrond die hun familie willen bezoeken.

Daarom verzocht El Abassi met zijn motie de regering op te roepen in gesprek te gaan met onder andere KLM, maar ook Schiphol en de Surinaamse overheid. Volgens hem moeten er maatregelen genomen worden om de ticketprijzen te verlagen. Daarmee zou de bereikbaarheid tevens verbeteren. Dat is belangrijk volgens het kamerlid want Nederland en Suriname hebben een ‘historische, sociale en economische band’.

Steun

Op veel steun kon de “KLM-motie” van DENK niet rekenen. Slechts de Christenunie en het NSC van Pieter Omtzigt spraken hun steun uit aan de motie en stemden voor. Dat is onvoldoende voor een meerderheid. Ook “luchtvaartminister” Madlener kon zich niet scharen achter de motie van El Abassi. Zijn ministerie zei afgelopen najaar nog dat het ‘geen concrete indicaties heeft dat er onredelijk hoge tarieven worden gehanteerd op de route Amsterdam-Paramaribo’.

De route tussen Amsterdam en Paramaribo wordt dagelijks gevlogen door KLM. Daarop zet KLM haar Boeing 777 in. Surinam Airways voert drie wekelijkse vluchten uit tussen beide steden. Daarvoor maakt SLM gebruik van een Airbus A340-600, gehuurd van het Duitse Universal Sky Carrier.