Dit is de nieuwe langste route met een 747

Vanaf 11 maart voert Air China een nieuwe route uit met haar Boeing 747-8. Daarmee vestigt de Chinese luchtvaartmaatschappij het record voor de langste vluchtduur, een record dat al in hun bezit was op de route naar New York.

Volgende week zet Air China haar 747-8 in op vluchten tussen Peking en Washington D.C. Die route bestaat nu ook al, maar de airline zet daarvoor een Boeing 777 in. De 747-8 voert de route tweemaal per week uit en de vluchttijd bedraagt veertien uur en veertig minuten voor de route náár Washington, en de terugvlucht duurt zestien uur en 55 minuten.

Daarbij gaat het om de zogenaamde bloktijd: het moment dat het vliegtuig bij de gate vertrekt totdat het op het toestel op het andere vliegveld bij de gate staat. Bijzonder aan de 747-vlucht is dat Air China niet langer stopt in Los Angeles; de 777 doet dat nog wel.

Ten opzichte van de 777 kent de 747 een zeventien procent capaciteitstoename. Aan boord van de 777 passen 311 passagiers. De 747 kan 365 reizigers verwelkomen in vier verschillende klassen. Aan boord van de jumbojets van Air China is namelijk premium economy te vinden. Er is plaats voor wel 66 premium economy-passagiers. Het aantal economy-reizigers daalt daarentegen met ongeveer elf procent: van 261 naar 233 stoelen.

Langste routes

Hoewel de Air China-dienst tussen Peking en Washington D.C. de langste vluchttijd bedraagt, is het nog niet de langste 747-route. Die titel staat namelijk op naam van Korean Air. Haar vlucht van Seoul Incheon naar de hub van SkyTeam-partner Delta in Atlanta is de langste 747-route wat betreft afstand.

Ook Lufthansa voert nog enkele lange routes uit met haar 747-8’s, alhoewel die niet in de buurt komen van Air China of Korean Air. De langste Lufthansa-route qua vluchtduur is tussen Frankfurt en Tokio Haneda. Die vlucht kost een krappe vijftien uur om te voltooien. Qua afstand staat de vlucht tussen Frankfurt en Buenos Aires bovenaan, dat is zelfs de tweede langste 747-route wereldwijd.