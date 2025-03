Transavia toont eerste beelden retro-Airbus

De A321neo die het retro-kleurenschema van Transavia zal dragen is gearriveerd in de eindassemblagehal bij de Airbus-fabriek in Hamburg. De luchtvaartmaatschappij deelde de eerste beelden van de machine.

Het toestel, nog enkel voorzien van de kleurstelling op de staart, moet deze zomer aan Transavia worden afgeleverd en wordt geregistreerd als PH-YHD. De maatschappij publiceerde zelf enkele foto’s van de machine. De airline ziet het moment als een ‘mooie verbinding’ tussen het verleden en de toekomst. De livery is namelijk gebaseerd op de huisstijl uit 1971. Tegelijkertijd vervangen de Airbussen de verouderde Boeing-vloot van Transavia. Later, als de bouw van het vliegtuig is voltooid, wordt de volledige beschildering aangebracht.

Het retro-kleurenschema werd in januari door het bedrijf aangekondigd. Transavia viert dit jaar namelijk haar zestigste verjaardag en besloot één Airbus de bijna zestig jaar oude livery te geven. De machine krijgt een groene streep op de romp met de grote, bekende “T” bij de voorste entreedeur. De staart is helemaal groen met een nog grotere “T” van Transavia. De neus van het toestel is zwart afgewerkt. De maatschappij beschikt inmiddels over acht A321neo’s, waarvan de jongste afgelopen vrijdag werd geleverd. Dit jaar verwacht de maatschappij nog eens zes vliegtuigen in ontvangst te nemen, inclusief de PH-YHD.

Oude speciale livery’s

Het is niet de eerste keer dat Transavia een van haar vliegtuigen een speciaal jasje aanmeet. Een 737-800, registratie PH-HSI, werd in 2017 in de kleuren van de Peter Pan Vakantieclub gespoten. Dat was destijds om het vijftigjarig bestaan van de budgetvlieger te vieren. Die organisatie organiseert al 28 jaar vakanties voor jongeren tussen de 13 en 20 jaar oud die door ziekte of moeilijke omstandigheden niet ‘gewoon’ op vakantie kunnen.

In november verliet de PH-XRY, ook wel “sigarenbandje” genoemd, de vloot van Transavia. Deze 737-700 hield, in een tijd van een vernieuwde huisstijl, nog altijd de oude stijl die de luchtvaartmaatschappij tot 2015 gebruikte. Het toestel vloog in november naar Twente Airport waar het door AELS wordt ontmanteld.