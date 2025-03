Delta Air Lines kondigt plan voor nieuw vliegtuig aan

Samen met de Amerikaanse onderneming JetZero gaat Delta een nieuw commercieel vliegtuig ontwikkelen volgens het Blended Wing Body (BWB)-concept.

Het vliegtuig is niet helemaal nieuw. JetZero werkt namelijk al samen met de Amerikaanse luchtmacht om het nieuwe toestel te creëren. Nu focust de fabrikant zich ook op de commerciële luchtvaart door samen te gaan werken met Delta. De luchtvaartmaatschappij liet in een verklaring weten JetZero en de luchtmacht te ondersteunen met het ontwikkelen van de eerste prototypes, waarvan de eerst vluchten in 2027 plaats moeten vinden. Verder zal het Sustainable Skies Lab, onderdeel van Delta, samenwerken met de fabrikant over zaken met betrekking tot interieur voor commerciële vliegtuigen.

De reden dat Delta op het gebied van interieur samenwerkt met JetZero is omdat het BWB-concept afwijkt van de indeling van traditionele vliegtuigen. Juist omdat de vorm zo uniek is biedt het airlines veel mogelijkheden in de configuratie van hun cabines. Delta verwacht dat het nieuwe vliegtuig meer dan 250 passagiers kan vervoeren. Behalve een toegankelijkere cabine zou het toestel aanzienlijk stiller moeten zijn, omdat de motoren bovenop de romp bevestigd zijn. Tot slot is het vliegtuig naar verwachting een stuk zuiniger dan hedendaagse machines. De blended wing-vorm zorgt voor een vermindering van de weerstand waardoor het toestel vijftig procent zuiniger zou zijn dan conventionele vliegtuigen.

Blended Wing Body

JetZero is een pionier op het gebied van de Blended Wing Body. De BWB, ook wel Hybrid Winged Body, is een vastvleugelig vliegtuig zonder duidelijke scheidingslijn tussen de vleugels en de romp van het toestel. Het vliegtuig heeft afzonderlijke vleugel- en rompstructuren die naadloos in elkaar overlopen. Hierin verschilt het van een vliegtuigtype met een zogenaamde vliegende vleugel zoals de B-2, die geen duidelijke romp heeft.