Reizigers slapen nacht in cel

Een Braziliaans stel kwam zondag te laat aan voor hun vlucht van Miami International Airport naar Cancun, Mexico. Voor de reizigers eindigde de dag in een cel.

Het echtpaar, afkomstig uit Sao Paulo, Brazilië, werd de toegang tot de vlucht ontzegd omdat zij te laat aan kwamen bij de gate. De deuren van de loopbrug waren ook al gesloten. Toch vond het stel dat zij het recht hadden naar het vliegtuig te lopen. Ze negeerden ‘No Trespassing’-borden en liepen richting het toestel. Toen het luchthavenpersoneel hen probeerde tegen te houden, ontstond er ruzie. Een van de werknemers kreeg daarbij hete koffie over zich heen.

Volgens American Airlines werd vervolgens de politie ingeschakeld die het koppel arresteerde. De politie moest eerst de mannelijke verstoorder overmeesteren voor hij buiten de gate kon worden gearresteerd. Een andere agent hield zijn vriendin in bedwang. Het koppel moest na het tafereel een nacht in de cel doorbrengen. Maandag werden ze op borgtocht vrijgelaten en lieten later in een interview weten dat de ruzie was ‘overdreven’.

Vermoeid

Volgens de man was de vlucht naar Cancun de tweede overstap van het paar die dag en waren ze allebei vermoeid. ‘We zijn net verloofd en wat er is gebeurd is een geen goede zaak. Niemand gooide koffie, de koffie viel. De vrouw die zei dat ik het gooide is een leugenaar. Het viel gewoon op de grond’ aldus de verstoorder. Een omstander weersprak de bewering en zei dat er wel met koffie was gegooid. Het koppel stelde verder dat de politie onnodig geweld gebruikten bij de arrestatie. Het is niet duidelijk of het incident nog een staart krijgt.

Ruzie bij de gate

Vorig jaar ontstond er op London Heathrow een heftige ruzie bij een gate tussen twee vrouwen over een ‘Make America Great Again’-pet – gedragen door aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump. De ruzie ontstond toen een van de vrouwen, die de kenmerkende rode pet droeg met de slogan van Trump, werd aangesproken door de andere vrouw. Toen de vrouwen aan boord gingen leek het geschil voorbij te zijn, tot bleek dat ze toevallig dicht bij elkaar zaten. De spanning liep zo hoog op dat de vrouwen van boord werden gehaald en gedwongen achterbleven in Engeland.