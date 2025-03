Vloot Italiaanse airline bijna volledig aan de grond

Het Italiaanse Sky Alps moet verplicht een groot deel van haar Dash 8-vloot aan de grond houden. De luchtvaartmaatschappij is gewezen op een belangrijk probleem.

Volgens de ENAC, de Italiaanse luchtvaartautoriteit, mogen zeven vliegtuigen voorlopig niet vliegen omdat de onderhoudscertificaten van de Dash 8’s niet voldoen aan Europese veiligheidseisen. De autoriteit ontdekte meerdere tekortkomingen tijdens controles in februari. Uit vluchtdata blijkt dat momenteel slechts één Sky Alps-toestel, registratie 9H-PAUL, actief is. De maatschappij beschikt in totaal over veertien toestellen, waarvan zes nog niet in commerciële dienst zijn.

Sky Alps, dat gebaseerd is op de regionale luchthaven van Bolzano, kondigde aan nauw samen te werken met ENAC om snel weer vluchten uit te kunnen voeren met haar eigen vliegtuigen. Tot die tijd worden zoveel mogelijk vluchten uitgevoerd door ingehuurde Dash 8-toestellen van Luxwing, Avanti Air en Universal Air. Op enkele routes nemen ook een Dornier 328 en een Airbus A320 de vluchtuitvoering over.

Wintersportvluchten

Sky Alps begon in december 2021 met wintersportvluchten naar de Italiaanse Alpen. In het winterseizoen van dat jaar op 2022 vloog de maatschappij ook van Rotterdam naar Bolzano. Inmiddels is de route niet meer actief. Er kan nog wel met de airline van de luchthavens van Antwerpen en Düsseldorf naar de Italiaanse stad worden gevlogen. Gedurende de zomer vliegt Sky Alps vooral naar bestemmingen in het Middellandse Zeegebied.