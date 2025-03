Tegenvallende resultaten KLM in 2024

Donderdag maakte KLM haar jaarcijfers van 2024 bekend. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een tegenvallend resultaat.

De jaaromzet van de KLM Groep steeg met vijf procent ten opzichte van 2023 en bedroeg 12,7 miljard euro. Omdat de kosten het afgelopen jaar ook flink stegen, daalde het operationele resultaat van de groep naar 416 miljoen euro. In 2023 was dat nog 650 miljoen euro. ‘De financiële prestaties van KLM voor 2024 zijn teleurstellend, zeker als je rekening houdt met het feit dat het operationeel resultaat voor een substantieel deel bestaat uit kostenbesparingen. We moeten weer grip zien te krijgen op onze financiën om de komende jaren belangrijke investeringen te kunnen doen’ zei Bas Brouns, CFO van het bedrijf, over de cijfers.

Volgens Marjan Rintel, KLM-CEO, vertellen de resultaten ‘twee verschillende verhalen’. De maatschappij riskeert namelijk niet te kunnen blijven investeren als gevolg van een daling van de winst. Tegelijkertijd groeide de vraag naar vliegtickets en voerde KLM verschillende verbeteringen door in haar operatie. Ook benoemt de topvrouw de komst van de eerste A321neo als goed nieuws. KLM Cargo behaalde vooral goede resultaten en opende afgelopen jaar een ‘full freighter-route’ naar Hong Kong.

Maatregelen

KLM meldt verder dat de kostenbesparingen die in 2024 zijn ingezet, worden doorgezet in 2025. De nieuwe Embraers van KLM Cityhopper krijgen vier extra stoelen om de opbrengst per vlucht te kunnen verhogen. Om dezelfde reden wordt ook de cabine-indeling van de Boeing 777-200-vloot aangepast. Eind januari kondigde het bedrijf ook een andere maatregel aan die voor een forse kostenbesparing moet zorgen. KLM schrapt dit jaar 250 banen in niet-operationele functies. Als gevolg van alle maatregelen moet het bedrijfsresultaat structureel met 450 miljoen euro verbeteren.