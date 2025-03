Transavia-vlucht keert om door halfnaakte man

Een Boeing 737-800 van Transavia stond woensdag op het punt te vertrekken van Innsbruck naar Eindhoven toen een onbekend persoon het toestel naderde.

Vlucht HV6686 stond op de taxibaan en was klaar om de startbaan te betreden toen een man met een ontbloot bovenlichaam op de baan werd opgemerkt. Later verklaarde de luchthaven van Innsbruck dat ‘een persoon op een onbekende manier toegang kreeg tot het luchthaventerrein en werd tegengehouden door personeel van de luchthaven op de start- en landingsbaan. Daar werd hij gecontroleerd en vastgehouden totdat politieagenten arriveerden.’

De man werd door de politie in het gras naast de baan gearresteerd. ‘Het onderzoek naar de oorzaak van het incident is momenteel gaande’, aldus het Oostenrijkse vliegveld. Wegens het voorval was de baan bijna twintig minuten gesloten. Op vluchtdata is te zien dat de Boeing 737, registratie PH-HSG, over de baan taxiede en die bij de volgende afslag verliet. Het toestel taxiede via het platform terug naar de startpositie en vertrok rond kwart over twee ‘s middags richting Eindhoven. Daar landde de vlucht tien minuten eerder dan gepland.

Vlucht gemist

Het komt sporadisch voor dat onbevoegde personen een luchthaventerrein betreden. In sommige gevallen gaat het om reizigers die hun vlucht hebben gemist en die, koste wat het kost, alsnog willen halen. Zo stormden twee mannen in 2023 boos door een loopbrug nadat zij op het nippertje hun vlucht hadden gemist. Het incident vond plaats op de luchthaven van Istanbul Sabiha Gokcen. Beide mannen gingen vervolgens aan het einde van de passagiersbrug zitten. Een van de twee liet zich van de brug vallen en liep richting de pushbacktruck die al aan het toestel was gekoppeld. Hij klom bovenop het voertuig en ging bij het neuswiel zitten. Zijn compagnon bevond zich op dat moment nog aan het einde van de brug. Door de actie liep de vlucht naar Tel Aviv ruim een uur vertraging op. De twee reizigers werden door de beveiliging van het platform gehaald en gearresteerd door de Turkse politie.