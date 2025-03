Jongen loopt met geweer vliegtuig binnen

Donderdag vond een opmerkelijk incident plaats op Melbourne Avalon Airport, Australië. Een 17-jarige jongen betrad met een geladen geweer een Airbus A320 van JetStar.

Passagiers aan boord van de Airbus die een vlucht naar Sydney zou uitvoeren, zagen de tiener de vliegtuigtrap oplopen. Gekleed in veiligheidskleding werd hij beschouwd als een technicus. De bemanning vond dit vreemd, aangezien alle inspecties net waren afgerond. Toen het cabinepersoneel hem vragen stelde over zijn komst raakte de jongen zichtbaar geïrriteerd en richtte hij zijn geladen geweer op een van de cabineleden. Hij zou naar verluidt ook hebben geroepen dat er een bom in zijn tas zat.

Op de eerste stoelrij zat een voormalig professioneel bokser die alles zag gebeuren. De man twijfelde geen moment en duwde de stewardess weg, pakte het wapen, brak het en gooide het van de trap. Hij probeerde de jongen vervolgens samen met andere passagiers te overmeesteren, met succes. De politie arriveerde al snel bij de Airbus om de knul te arresteren. Nadat hij van boord was gehaald verlieten de passagiers het toestel. De luchthaven werd voor de rest van de dag gesloten. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de tiener. Later bleek dat hij het luchthaventerrein op was gekomen door een gat in het hek te knippen. De rustverstoorder moet nog worden aangeklaagd voor zijn actie.

Wapenvervoer

Hoewel dergelijke situaties vrijwel nooit voorkomen, proberen reizigers soms toch wapens mee te nemen in een vliegtuig. In 2023 wilde een 14-jarige jongen op Schiphol een airsoft-geweer inchecken. Van binnen zijn dergelijke wapens alleen geschikt voor het afschieten van ongevaarlijke plastic balletjes. Van buiten lijken het echter realistische kopieën van vuurwapens en zodoende vallen ze onder de Wet Wapens en Munitie. Er gelden strenge eisen voor het vervoeren van wapens die onder de wet vallen. De tiener was daar klaarblijkelijk niet van op de hoogte en moest zijn wapen afstaan. Een Amerikaanse rapper werd vorig jaar nog veroordeeld voor het willen meenemen van een geladen handpistool.