Speciaal kleurenschema voor eerste Swiss A350

Swiss verwacht binnenkort haar eerste Airbus A350 in ontvangst te nemen. Om de introductie van het type te vieren, heeft de luchtvaartmaatschappij een speciale livery aangekondigd.

De livery heet ‘Wanderlust’ en toont verschillende traditionele Zwitserse motieven. Swiss stelde dat ze met de kleurstelling de ‘nauwe banden tussen de maatschappij en haar thuisland onder de aandacht wil brengen’. Het motief wordt uitsluitend toegepast op de eerste A350-900 van Swiss, registratie HB-IFA. Op de romp is straks onder andere Freddy Mercury, de zanger van Queen, terug te vinden. De band had een studio in het land die inmiddels is omgetoverd tot een museum.

‘Deze speciale kleurstelling is onze verklaring van onze liefde voor Zwitserland. Het is een bevestiging van hoe dicht we ons bij ons thuisland voelen. Het is een uitnodiging aan iedereen om het op een speelse en creatieve manier te ontdekken en te verkennen’, aldus Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer bij de airline. De laatste zin van de uitspraak verwijst naar de ‘SWISS Treasure Hunt’. Als onderdeel van het initiatief kunnen mensen aan een speurtocht deelnemen via de website van het bedrijf, waarbij elke illustratie van de livery, door middel van het spelen van puzzels, kan worden bezocht.

Eindassemblage

Vorige maand deelde Swiss de eerste beelden van de A350. Het toestel bevond zich toen in de eindassemblage hal bij de Airbus fabriek in Toulouse. De machine was enkel nog voorzien van de kleurstelling op de staart. De HB-IFA moet deze zomer aan Swiss worden afgeleverd. het type zal op den duur de verouderde vloot van A340’s vervangen.