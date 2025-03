Zuid-Koreaanse wijk per ongeluk gebombardeerd

Twee F-16’s van de Zuid-Koreaanse luchtmacht lieten donderdag op de verkeerde locatie bommen vallen. Een van de piloten zou de verkeerde coördinaten hebben ingevoerd.

De vliegtuigen waren bezig met een militaire oefening in de buurt van de stad Poncheon, ongeveer veertig kilometer ten noordoosten van Seoul. Volgens een van de bewoners klonk ‘plotseling luid gebrul van een straaljager’ gevolgd door een explosie. In totaal vielen acht Mk82-bommen in de wijk. Vijftien mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. De explosies zorgden voor schade aan meerdere huizen en een kerk. Bewakingscamera’s legden het moment vast dat de projectielen in de wijk terechtkwamen. De Zuid-Koreaanse luchtmacht bood in een verklaring haar excuses aan voor het zeldzame ongeval en wenste de slachtoffers een spoedig herstel.

Volgens een bron die bekend is met de zaak was het ongeval te wijten aan een piloot die onjuiste coördinaten in het systeem had ingevoerd. De Mk82-bommen hadden namelijk moeten vallen op een oefenterrein in de buurt. Beide F-16’s hadden vier projectielen bij zich. De bron bevestigde dat alle bommen zijn ontploft. Hoewel andere ‘live-fire’-oefeningen als gevolg van het incident zijn opgeschort heeft het geen gevolgen voor een aanstaande oefening met de Amerikaanse luchtmacht. Omwonenden protesteren al jaren tegen de nabijgelegen oefenterreinen vanwege het potentiële gevaar. De burgemeester van Pocheon drong bij de regering en het leger aan maatregelen te nemen om verdere en toekomstige schade te voorkomen.

P-3 Orion

Het is niet de eerste keer dat een Zuid-Koreaans toestel per ongeluk de lading lost. In 2017 verloor een P-3CK Orion van de marine meerdere projectielen in de Japanse Zee. De copiloot drukte onbedoeld op de noodknop, waarmee wapens werden gelost. Het vliegtuig verloor twee harpoenraketten, twee torpedo’s en twee dieptebommen. Het was de bedoeling om de knop in te drukken waarmee een boei gelost kon worden om geluidsgolven van onderzeeërs waar te nemen. Doordat de wapens niet geladen waren zijn ze niet ontploft.