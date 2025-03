Mayday-Mayday voor 747 vanaf Schiphol

Een Boeing 747-400-vrachtvliegtuig van de Saoedische luchtvaartmaatschappij Saudia maakte afgelopen woensdagmiddag na take-off vanaf Schiphol een noodlanding.

De Jumbojet, registratie 9H-AKJ, arriveerde die ochtend rond de klok van 10:00 uur vanuit Jeddah, een stad aan de westkust van Saoedi-Arabië. Het vliegtuig maakte zich ’s middags weer op voor vrachtvlucht SV934 naar Riyadh, een andere stad in datzelfde land. Om 15:40 uur steeg de 747 in zuidwestelijke richting op vanaf de Kaagbaan (06/24). Al snel na vertrek werd een draai gemaakt naar het oosten. Via Amersfoort en Nijmegen verliet de Jumbojet het Nederlandse luchtruim.

Al snel na vertrek kondigden de piloten een Mayday-Mayday-signaal af © Flightradar24.com

Mayday-Mayday

Niet kort daarna stopten de piloten de klim op een hoogte van 19.000 voet (omgerekend bijna 6.000 meter). Dat vanwege een storing aan motor 4 (aan boord de motor het meest rechts, PW4056). De vliegers maakten er volgens AV Herald melding van vergezeld van een Mayday Mayday-signaal. Piloten geven dit signaal af als de veiligheid aan boord ernstig in het geding komt of dreigt te komen. Boven Düsseldorf, een Duitse stad op ongeveer 65 kilometer voorbij de grens met Nederland, draaide de 747 om. Vervolgens vloog het vliegtuig richting het noorden om vervolgens weer een bocht zuidwaarts te maken.

Noodlanding in Luik

Waarom de Jumbojet afweek van de route, is onduidelijk. Wel komt het vaak voor dat vliegtuigen vlak na vertrek zwaar zijn door de hoeveelheid brandstof die zij bij zich hebben en bij een onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk een (nood)landing kunnen maken. Dan belandt een toestel in een holding pattern om kerosine te lozen. Voor een vlucht vanuit Amsterdam naar Jeddah is circa zes uur aan brandstof nodig, exclusief een buffer. Uiteindelijk lijnde de Jumbojet meer dan een uur na take-off op de luchthaven van Luik, een vliegveld net over de grens met België dat vooral bekend staat om haar vrachtvluchten. Daar arriveerde de machine veilig. Het vliegtuig staat daar op dit moment, drie dagen later, nog altijd aan de grond.