Minder A350F’s voor KLM

Het concern Air France-KLM heeft besloten dat het aantal Airbus A350F’s van acht wordt teruggebracht naar zes.

Dat betekent dat zowel Air France als KLM drie van deze vliegtuigen in dienst zullen nemen. Reden hiervoor is naar verluidt de financiële situatie van het concern. ‘Er is opnieuw naar de investeringen gekeken en daaruit is de beslissing gekomen om in plaats van acht, zes toestellen af te nemen voor de vracht. Dit is teleurstellend, maar besloten vanuit de balans in de totale uitgaven aan investeringen’, zou intern aan de medewerkers gemeld zijn, aldus De Telegraaf.

Schrappen van banen op de loer

Het leidt er hoogstwaarschijnlijk toe dat gesneden gaat worden in het aantal banen. Bij Martinair, de dochtermaatschappij die vrachtvluchten uitvoert voor Air France-KLM Cargo, werken momenteel 2.000 werknemers. Piloten krijgen hierdoor wederom een klap te verduren. Eerder kregen zij bijvoorbeeld geen gelijk van de rechter om volgens de cao van KLM uitbetaald te worden. ‘Lange tijd heeft het bedrijf volgehouden dat een minimumaantal van vier vliegtuigen benodigd is om een rendabele vrachtvloot met bijbehorend netwerk te kunnen opereren. Dit heeft een negatieve invloed op de werkgelegenheid’, reageert de vakbond Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), die stelt het bijstellen van acht naar zes A350F’s ‘hard aankomt bij de KLM-cargovliegers’.

Drie continenten

In april 2022 tekende Air France-KLM de deal voor nieuwe A350F’s. Deze zouden de huidige Boeing 747-vrachtvliegtuigen moeten gaan vervangen. Nu gaan komende jaren de drie nieuwe vrachttoestellen drie continenten bedienen. Te weinig, vindt Martin Pikaart, voorman van De Democratische Vakbond (AVV). ‘Nu de Boeing 747 is afgeschreven, wil de directie hier geen geld meer in stoppen. KLM heeft de leningen aan de staat te snel afgelost en zit verlegen om cash op korte termijn’, zegt hij.